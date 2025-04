La novela valenciana que era "uno de los libros de cabecera" de Vargas Llosa: "Me descubrió el escritor que quería ser"

14 de abril. La portada de la mañana de este periódico abría con una noticia que no deja indiferente a nadie. Menos, al universo literario. Se confirmaba el fallecimiento del escritor peruano Mario Vargas Llosa en Lima, a los 89 años. Lo informaron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana en un comunicado.

Novelas como La ciudad y los perros (Premio Biblioteca Breve en 1963), La casa verde (Premio Rómulo Gallegos en 1967), Conversación en la catedral (publicada en 1969 y considerada una de las grandes novelas en español del siglo XX) o La fiesta del chivo (publicada en el 2000 y adaptada al cine por su primo Luis Llosa) han marcado a varias generaciones de lectores.

Pero además de escritor, fue un gran admirador de una novela valenciana que fue uno de sus libros "de cabecera". Y eso le descubrió "el escritor que quería ser". Lo explica el propio Vargas Llosa en unas imágenes del archivo de RTVV que ha hecho públicas À Punt.

"Tirant lo Blanch es uno de los libros que ha tenido mayor gravitación en mi trabajo como escritor. Es una novela que leí cuando era estudiante universitario y me causó una extraordinaria impresión", afirmó.

Vargas Llosa lo leyó cuando aún estudiaba en la biblioteca de la Universidad de San Marcos, en Lima.

Se trata de una novela caballeresca escrita en valenciano por Joanot Martorell, publicada por primera vez en 1490 en Valencia, y considerada una de las obras más importantes de la literatura medieval europea y un hito en la literatura valenciana.

De hecho, el escritor reconoció que es difícil para uno mismo saber "hasta qué punto una obra influye en lo que uno escribe", pero dijo que es, quizá, la que más le había impresionado.

Para el Premio Nobel de Literatura, Tirant lo Blanch era un libro "ambicioso": "Muestra la extraordinaria voluntad del narrador de contarlo todo, de tratar de construir un mundo en el que se describe no solo lo más grande, sino también lo más pequeño de la vida de las personas".

"Creo que esa visión totalizadora de la novela es una ambición que coincide con la naturaleza misma del género novelístico", asevera, en la grabación de archivo.

Respecto al idioma, preguntado por un periodista, contestó que le había costado trabajo en la primera lectura. "Pero la historia me fascinó tanto desde las primeras páginas que hice el esfuerzo. Y creo que es un esfuerzo que puede hacer cualquier buen lector de literatura castellana", manifestó.

"Creo que el valenciano del siglo XV es bastante próximo al castellano clásico y que está al alcance de un lector que quiera hacer el mínimo esfuerzo intelectual.

Durante los actos de conmemoración del 600 cumpleaños del nacimiento de Joanot Martorell, confiesa que su obra magna le conmovió, "no solo porque me entretuvo, sino porque me hizo descubrir el escritor que yo quería ser".

Premio Nobel

Mario Vargas Llosa fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, del Cervantes en 1994 y del Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, entre otros muchos reconocimientos.

También uno de los grandes exponentes del boom latinoamericano, el movimiento literario que sacudió el mercado editorial español en la década de los 60 y los 70 del pasado siglo con autores tan influyentes como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Carlos Fuentes.

El escritor formó parte de la Real Academia Española desde 1994, de la Academia Peruana de la Lengua desde 1977 y de la Academia Francesa desde el 10 de febrero de 2023.