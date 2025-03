Betto, el sombrerero valenciano que realizó un tocado para Lady Gaga con 100.000 cristales: "Ha sido un reto y un 'check' gigante"

Ha sido un "check gigante" en su carrera profesional como sombrerero. Así define Betto García el reto al que se ha enfrentado: realizar un tocado para Lady Gaga en una semana.

Entre las celebridades que ya habían confiado en este valenciano destacan Cardi B, Rosalía, Rossy de Palma, Miriam Giovanelli y Úrsula Corberó. Pero jamás había confeccionado un diseño para Gaga.

La artista internacional lo lució en el afterparty del late show estadounidense Saturday Night Live. "Al final ella es moda todo el rato. Nunca había estado en mi radar, pero me hizo mucha ilusión", asevera.

Asegura a EL ESPAÑOL que han sido "horas infinitas" y un trabajo que no pensaba acabar "nunca", a lo que se sumó "la incertidumbre de no haber podido probar de manera presencial la pieza y el saber si finalmente cuadraba todo y se lo pondría o no".

La oportunidad surgió tras la colaboración de García con el diseñador de moda Luis de Javier el pasado septiembre, cuando creó los tocados para su desfile. Ahora, este tándem creativo ha vuelto a brillar.

Fue el sábado 8 de marzo cuando Lady Gaga asumió el doble rol de anfitriona e invitada musical en Saturday Night Live para promocionar Mayhem, su séptimo álbum de estudio, lanzado al mercado un día antes.

De camino a la afterparty del emblemático programa estadounidense, la cantante apostó por un look de impacto gracias a la maestría del artesano valenciano, quien confeccionó la pieza en apenas una semana.

Dos semanas antes de la cita, su equipo contactó desde California con Luis de Javier para encargarle un tocado del sombrerero valenciano, ya que habían conocido de su trabajo después de ver su desfile conjunto.

Además, el reto se presentaba complicado. El concepto del tocado debía reflejar la esencia del nuevo disco de la artista: una fusión de punk y magia, en sintonía con el tema Abracadabra.

El encargo llegó un martes por la noche, justo cuando Betto se encontraba de descanso en un retiro tras un proyecto anterior.

Sin apenas tiempo, esa misma noche trabajó en los primeros bocetos en su hotel, a remoto con Luis de Javier, para presentarlos a Gaga y su equipo.

El tocado que llevó Lady Gaga en el 'afterparty' de 'Saturday Night Live', confeccionado por Betto García. EE

Desde el principio, Betto tuvo claro que la pieza debía jugar con la idea de un sombrero-antifaz: "El mundo de la moda es frenético, y cuanto más escalas, más lo es. Todo fueron ajustes y pruebas a distancia, con unos tiempos ajustadísimos".

Al final, la pieza quedó como un tocado "estilo antifaz asimétrico", bordado con cristales y adornado con plumas extralargas que aportaban una dimensión hiperbólica y teatral a la pieza.

100.000 cristales, a mano

En cuanto a materiales, el diseño evolucionó durante el proceso. "Inicialmente íbamos a trabajar con piel, pero decidimos incorporar plumas y forrarlo completamente de cristales, lo que fue una absoluta locura", señala el sombrerero.

Este diseño se ha convertido para Betto y su equipo en "un hito", tanto por la cantidad de horas como por las manos implicadas en su elaboración. "Hemos trabajado sin descanso durante cuatro días, con jornadas de más de 12 horas seguidas", detalla.

El artesano valenciano señala que el revestimiento en cristal "fue una auténtica locura": "Tres personas colocamos cada piedra a mano, una por una. Fueron casi 100.000 cristales. Las plumas también supusieron un reto enorme, ya que cada una fue recortada manualmente y colocada con una precisión extrema para conseguir ese efecto de ligereza y movimiento que se aprecia en el resultado".

Boceto de Betto García para Lady Gaga. EE

No es la primera vez que Betto García trabaja con Chloe y Chenelle Delgadillo, el actual equipo de estilistas de Lady Gaga.

"Llevamos tiempo en contacto y tenemos proyectos pendientes con otras artistas. En esta ocasión, la oportunidad surgió a través de Luis de Javier, que estaba en conversaciones con ellas para crear otro look para Lady Gaga. Para mí y mi equipo ha sido un orgullo. Ella es más que un referente musical, lo es también del colectivo LGTBIQA+ global y estamos en un momento en el que su mensaje debe ser escuchado con más fuerza que nunca", explica García, emocionado.

Preguntado por qué celebridad le gustaría ahora que llevase un tocado firma Betto, confiesa que sigue teniendo la espinita clavada de no haber trabajado aún para la Casa Real española, y envía un mensaje a Letizia: "Espero de verdad que la reina se anime algún día", zanja.