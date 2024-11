El joven valenciano que brilla en Hollywood, camino a los Goya: aspira a ganar el mejor cortometraje de ficción

Con tan solo 23 años, un joven valenciano que ya brilla en Hollywood, va camino a los Goya: aspira a ganar en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. Él es Pablo Pagán y se ha consolidado como una de las promesas más jóvenes del cine español, llevando su último cortometraje, Voyager, a conquistar la escena internacional.

Preseleccionado para los premios Goya 2025, Voyager ha acumulado más de cuarenta premios y ha sido seleccionado en cien festivales de renombre, por lo que ha dominado el circuito de festivales de género y ha destacado en el panorama internacional.

Con una ambientación neo-noir (cine negro con elementos actuales) en la Barcelona más vibrante y festiva, esta producción de Films On The Road combina thriller, noir, fantástico y elementos de ciencia ficción, y lleva al espectador a un viaje introspectivo a través de la desconexión emocional de una generación marcada por el aislamiento.

La película sigue a Camila, interpretada por la actriz novel Ana Barja, en un descenso surrealista hacia su propia psique.

Camila, una conductora de camiones adaptados para fiestas clandestinas, encuentra unas misteriosas pastillas que, al tomarlas, le permiten abandonar su cuerpo físico, y recorrer el mundo de forma inmaterial.

A raíz de este nuevo poder adquirido, Camila comienza a recorrer el mundo más allá de la cabina de su camión. Sin embargo, lo que comienza como una aventura liberadora, pronto se transforma en un descenso hacia una realidad distorsionada, obligándola a enfrentarse a la marcada soledad que arrastra en su vida cotidiana.

Tráiler 'Voyager', cortometraje del joven valenciano Pablo Pagán, nominado a los Goya.

El corto ha tenido un gran impacto en Estados Unidos, donde ha sido premiado en el prestigioso Screamfest Horror Film Festival de Los Ángeles, conocido como "el Sundance del terror".

También ha obtenido galardones en festivales destacados como FilmQuest, Brussels Fantastic Film Festival, Fantasporto, y Macabro, posicionándolo como un referente dentro del cine de género.

Entre sus logros más notables, Voyager ha triunfado en numerosos festivales calificadores para los Premios Óscar, tales como Indy Shorts (EE.UU.), Festival int. de cine de Guanajuato (México), Cambridge Film Festival (Reino Unido), Rhode Island (EE.UU.), Izmir (Turquía), The Norwegian Festival (Noruega) y Bogoshorts (Colombia).

El más joven

Pablo Pagán destaca como el director más joven entre los preseleccionados para los Goya 2025. Recién graduado, Pagán ha captado la atención de la crítica con su habilidad para fusionar géneros y explorar las complejidades emocionales de la juventud contemporánea.

"Busco que el espectador se cuestione la realidad a través de la fantasía, explorando los límites entre lo humano y lo sobrenatural", comenta el director, que ya ha recibido múltiples reconocimientos por su obra anterior, como en Pawns y The Girl with the Blurred Face.

Voyager es el único cortometraje de ficción de la Comunitat Valenciana en la competición. También ha sido calificado para los Premios del Audiovisual Valenciano, donde se espera que continúe su racha de éxitos.

Además, está disponible para su visionado en Filmin, y ya se puede ver en Veomac y de forma abierta en la web oficial: voyagerfilm.es. Este jueves 21 de noviembre se proyectará en la Filmoteca de Valencia, a las 10:30 horas.