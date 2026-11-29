El PP gana en la Comunitat Valenciana: mantiene los 13 diputados actuales y Vox sube dos hasta los 7

El PP ha ganado las elecciones generales del 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana. Con alrededor del 90% del voto escrutado, los populares mantienen sus 13 diputados actuales. Las encuestas dibujaban desde los mismos representantes que en 2023 hasta la bajada de entre uno y dos escaños, por lo que el resultado es muy positivo para el partido tanto a nivel nacional como a nivel autonómico.

Especialmente relevantes son los representantes que han obtenido en la provincia de Valencia, un total de seis. Se trata de las primeras elecciones después de la dana de octubre de 2024, por lo que el hecho de que el PP haya mantenido los apoyos es relevante.

En el bloque se la derecha, la gran subida la ha recogido Vox, que pasa de 5 a 7 diputados en la Comunitat.

El PSPV-PSOE pierde un diputado respecto a hace cuatro años y obtiene 10. Compromís-Front Valencià -la alianza de fuerzas a la izquierda de los socialistas- mantiene los mismos 3 que en las anteriores generales.

Todos los partidos han realizado un importante despliegue en la Comunitat Valenciana durante la campaña o la precampaña. Especialmente la derecha. Pedro Sánchez retomó su precampaña tras el accidente de Urda y la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes con un mitin en el polideportivo del Cabanyal en Valencia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró su acto central de campaña con un llenazo en la Plaza de Toros de la ciudad. Una imagen que repitió el pasado viernes el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien optó por el coso para el mitin de cierre de campaña.

Por su parte, Compromís-Front Valencià convocó actos con Ada Colau y Gabriel Rufián.

Esta apuesta por la presencia en la Comunitat ha dado cuenta de la importancia de la movilización en el territorio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.