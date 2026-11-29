Cerca de 3,9 millones de valencianos -3.875.377 personas- están llamados a las urnas este 29N.

De ellos, 152.539 son españoles que viven en el extranjero y están inscritos en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA), mientras los 3.722.838 restantes residen en España.

A partir de las 9:00 se podrá ejercer el derecho a voto en los 2.206 colegios electorales de la Comunitat Valenciana, en los que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha distribuido un total de 42.283.240 papeletas.

Del total de número de papeletas, 38.463.440 corresponden al Congreso y 3.819.800 al Senado, según informó el delegado del Gobierno, Roger Llanes, tras visitar el almacén electoral de la provincia de Valencia.

La autonomía dispondrá de 6.195 mesas y 16.168 urnas, cuyo coste alcanza los 5.752.016 euros en el territorio.

Respecto a las elecciones generales de julio de 2023, 129.843 nuevos electores se incorporan a estos comicios (Alicante, 46.449; Castellón, 15.211; Valencia, 68.189), según los datos de la Oficina del Censo Electoral.

Votos por correo

Correos ya ha registrado más de 80.500 votos por correo en la Comunitat Valenciana, según los datos que aportó este viernes la empresa.

Por provincias, la mayor parte de los votos por correo admitidos corresponde a Valencia (42.868), seguida de Alicante (27.954) y, por último, Castellón (9.705).

El número de votos admitidos supone un 8,86% más que el registrado en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, "la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año", precisó la entidad.