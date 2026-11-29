Estos son los 33 diputados valencianos elegidos en las elecciones generales para el Congreso de los Diputados
La Comunitat Valenciana ha otorgado 13 diputados al PP, 10 al PSPV-PSOE, siete a Vox y tres a Compromís-Front Valencià.
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La Comunidad Valenciana contará con 33 representantes en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular será la formación que tendrá más diputados valencianos en la Cámara Baja, seguida de PSOE, Vox y Compromís Front-Valencià.
Por provincias, Valencia se ha repartido sus 16 diputados de la siguiente manera: PP (6), PSOE (5), Vox (3) y Compromís-Front Valencià (2).
En Alicante, los 12 escaños quedan distribuidos entre PP (5), PSOE (3), Vox (3) y Compromís-Front Valencià (1). Mientras que en Castellón los valencianistas se quedan sin representación, PSOE contará con 2 escaños, al igual que el PP y 1 Vox.
Estos son los 33 diputados valencianos que ocuparán un escaño durante la nueva legislatura.
Provincia de Valencia
Diputados del PP (6)
- María José Catalá Verdet
- Ricardo Gabaldón Gabaldón
- Belén Hoyo Juliá
- Fernando de Rosa Torner
- Esperanza Reynal Reillo
- Luis Javier Santamaría
Diputados del PSOE (5)
- Pilar Bernabé García
- Arcadi España García
- Rebeca Torró Soler
- José Enrique Muñoz Lladró
- Carmen Martínez Ramírez
Diputados de Vox (3)
- Ignacio Gil Lázaro
- Ana María Bellver Alcántara
- Carlos Flores Juberías
Diputados de Compromís Front-Valencià (2)
- Àgueda Micó Micó
- Alberto Ibáñez Mezquita
Provincia de Alicante
Diputados del PP (5)
- Macarena Montesinos de Miguel
- César Sánchez Pérez
- María Gómez García
- Joaquín Melgarejo Moreno
- Celia María Lastra Díaz
Diputados del PSOE (3)
- Antonio Alfonso Francés Pérez
- María del Pilar Gay Bódalo
- Fulgencio José Cerdán Barceló
Diputados de Vox (3)
- David García Gomis
- Ana María Cerdán Martínez
- José María Sánchez García
Diputados de Compromís Front-Valencià (1)
- María Teresa Pérez Díaz
Provincia de Castellón
Diputados del PSOE (2)
- María Jiménez Román
- Sergio Bou Ayza
Diputados del PP (2)
- Elena Albalat Aguilella
- Óscar Clavell López
Diputados de Vox (1)
- Alberto Teófilo Asarta Cuevas