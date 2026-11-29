La Comunidad Valenciana contará con 33 representantes en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular será la formación que tendrá más diputados valencianos en la Cámara Baja, seguida de PSOE, Vox y Compromís Front-Valencià.

Por provincias, Valencia se ha repartido sus 16 diputados de la siguiente manera: PP (6), PSOE (5), Vox (3) y Compromís-Front Valencià (2).

En Alicante, los 12 escaños quedan distribuidos entre PP (5), PSOE (3), Vox (3) y Compromís-Front Valencià (1). Mientras que en Castellón los valencianistas se quedan sin representación, PSOE contará con 2 escaños, al igual que el PP y 1 Vox.

Estos son los 33 diputados valencianos que ocuparán un escaño durante la nueva legislatura.

Provincia de Valencia Diputados del PP (6) María José Catalá Verdet

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Belén Hoyo Juliá

Fernando de Rosa Torner

Esperanza Reynal Reillo

Luis Javier Santamaría Diputados del PSOE (5) Pilar Bernabé García

Arcadi España García

Rebeca Torró Soler

José Enrique Muñoz Lladró

Carmen Martínez Ramírez Diputados de Vox (3) Ignacio Gil Lázaro

Ana María Bellver Alcántara

Carlos Flores Juberías Diputados de Compromís Front-Valencià (2) Àgueda Micó Micó

Alberto Ibáñez Mezquita

Provincia de Alicante Diputados del PP (5) Macarena Montesinos de Miguel

César Sánchez Pérez

María Gómez García

Joaquín Melgarejo Moreno

Celia María Lastra Díaz Diputados del PSOE (3) Antonio Alfonso Francés Pérez

María del Pilar Gay Bódalo

Fulgencio José Cerdán Barceló Diputados de Vox (3) David García Gomis

Ana María Cerdán Martínez

José María Sánchez García Diputados de Compromís Front-Valencià (1) María Teresa Pérez Díaz