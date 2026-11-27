La Generalitat Valenciana ultima estos días su Oferta Pública de Empleo para 2027. Una OPE que tendrá un total de 2.647 plazas, de las cuales 1.589 serán por turno libre y el resto, 1.058, corresponderán a promoción interna.

El director general de Función Pública, Vicente Serra, mantuvo un encuentro con las organizaciones sindicales mayoritarias UGT, CCOO y CSIF este miércoles para trasladarles el detalle de las categorías que se ofertarán en las futuras convocatorias.

En concreto, el borrador contempla 170 plazas para la escala A1, de las cuales la mayoría corresponden a Técnico Superior de Administración de la Generalitat (85). Para Fondos Europeos, se convocarían 12 puestos, mientras que para los cuerpos de Abogacía de la Generalitat y el de Intervención y Auditoría, 7 plazas para cada uno respectivamente.

El Gobierno valenciano también convocará 14 plazas de arquitecto, 12 de veterinaria, 11 de administración cultural, 1 de medicina en el trabajo, 10 de psicología y 4 de Inspección de Tributos. A estas se sumarán 7 puestos de Medicina por concurso.

Para el cuerpo de A2, la Generalitat tiene previsto convocar 21 plazas de Sistemas y TICs, 9 de Ingeniería Industrial, 10 de Ingeniería Agrícola, 14 de Arquitectura Técnica, 25 de Enfermería, 18 de Fisioterapia, 49 de Trabajo Social, 68 de Educación Social, 10 de Terapia Ocupacional, 6 de Técnico Tributario y 5 de Ingeniería Técnica de Topografía.

La categoría que más plazas de esta OPE contempla es Auxiliar Administrativo (C2), con 730 plazas, seguida de la de Administrativo (C1), con 300. Con esto, la Generalitat busca reducir la temporalidad de su plantilla, dado que se encuentra ahora mismo en un porcentaje superior al 51%.

En este sentido, conviene apuntar que los puestos de administrativos son los más numerosos de entre el cuerpo de funcionarios de carrera que tiene la administración autonómica.

La propuesta, que todavía debe negociarse con los sindicatos en una Mesa General -la reunión de este miércoles fue técnica-, incluye además en la escala de C1 un total de 318 plazas de Educación Especial, 42 de Atención Sociosanitaria, 14 de Sistemas y Tecnología, 30 de Agentes Medioambientales, 10 de Obras Públicas, 11 de Agentes Tributarios y 8 de Analítica de Laboratorio.

De C2, la administración prevé convocar, además de las 730 de administrativos, 23 de Auxiliar de Mantenimiento, 13 de Conducción de Vehículos, 13 de Auxiliar de Medioambiente, 75 de Auxiliar de Enfermería, 10 de Auxiliar de Cocina y 6 de Auxiliar de Investigación.

La nueva Oferta de Empleo Público (OPE) dará continuidad a las convocatorias de los últimos ejercicios y permitirá acercarse a las 8.000 plazas ofertadas en cuatro años. En concreto, a las 2.647 previstas para 2027 se suman las 2.671 aprobadas este año, las 1.402 de 2025 y las 1.179 de 2024. En total, 7.899 plazas.

La propuesta contempla, además, reservar al menos un 10% del total de las plazas para personas con discapacidad. De ese porcentaje, un 5% se destinará a personas con discapacidad física, un 3% a personas con discapacidad intelectual y un 2% a personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo con la normativa vigente.