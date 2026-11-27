Un tren averiado durante siete horas causa retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia

Un tren averiado entre Monteagudo de las Salinas (Cuenca) y Albacete desde las 11:42 horas de este viernes ha provocado retrasos en la línea de alta velocidad Madrid - Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, según ha informado Adif.

Al parecer, el convoy habría salido a las 9:42 horas de la estación de Atocha en Madrid en dirección Valencia y debía haber llegado a Castellón a las 13:00.

La incidencia ha obligado a parar la marcha y el tren ha quedado detenido durante siete horas entre Monteagudo de las Salinas y la bifurcación de Albacete.

⚠️Debido a una incidencia en un tren entre Monteagudo de las Salinas y Bifurcación Albacete se están registrando retrasos en los trenes de la línea de alta velocidad Madrid - Comunitat Valenciana/ Región de Murcia. — INFOAdif (@InfoAdif) November 27, 2026

Los pasajeros han llegado a su destino con cuatro horas de demora tras ser desbordados a otra unidad.

En el resto del corredor, los trenes han sufrido retrasos de hasta 60 minutos.

"Debido a la incidencia técnica de un tren precedente en Monteagudo de las Salinas, la circulación del AVE 05160 se ha visto afectada. Circula con una demora aproximada de 60 minutos. Un saludo y lamentamos las molestias ocasionadas", ha informado Renfe a las 18:45.

"Seguimos parados y sin ninguna respuesta. De verdad que lo de Renfe es increíble…", escribía una usuaria en la red social X a las 20:26.