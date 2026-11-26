Juanfran Pérez Llorca en la sesión de control de este jueves, última antes de las generales del 29N. José Cuéllar / Corts

El futuro político de Mazón, Urda y las pulseras antimaltrato centran la última sesión de control a Llorca antes del 29N

La campaña de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre se ha colado este jueves en la última sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, antes de la cita en las urnas.

El futuro político de Carlos Mazón, después de que Feijóo no descartara su presencia en las listas autonómicas de mayo de 2027, el accidente ferroviario de Urda y los fallos de las pulseras antimaltrato han marcado buena parte de una sesión de control en la que los reproches entre los grupos han vuelto a elevar la tensión en Les Corts.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha comenzado su intervención exigiéndole al jefe del Consell que aclare si su grupo parlamentario aceptará o no la propuesta de las asociaciones de víctimas de la dana para reformar el Estatuto de Autonomía con el objetivo de limitar el alcance de los aforamientos.

El síndic ha aprovechado para preguntar sobre el futuro de Mazón y la posibilidad de que el partido acabe incluyéndolo en las listas electorales para la cita en las urnas de la próxima primavera.

"Las listas del PP parecen una lista de testigos protegidos, porque quieren proteger al señor Mazón y a la señora Camarero", ha dicho en relación a que la vicepresidenta primera de la Generalitat encabeza la candidatura del PP por Valencia al Senado. "¿Por qué quiere el PP protegerlos?", ha increpado Muñoz.

En su réplica, tras asegurar que estudiará la propuesta de las víctimas, Llorca ha acusado a los socialistas de utilizar a las víctimas de la dana para desviar la atención de los casos de corrupción que salpican al PSOE y las crisis que afectan al Gobierno central.

Así, el president ha defendido que el aforamiento no impide que un juez investigue y ha puesto como ejemplo al exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo y ha arremetido contra los socialistas por el accidente ferroviario de Urda.

Acto seguido, Pérez Llorca ha censurado a los socialistas por hablar de corrupción mientras, según sus palabras, han robado dinero de las pulseras antimaltrato y no han protegido a las víctimas.

Pese a que ha esquivado la cuestión sobre la continuidad o no de Mazón en las listas del PP, en su intervención el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha incidido en la misma cuestión: "Señor Pérez Llorca, se lo pregunto de forma muy directa: ¿Mazón continuará en las listas electorales del Partido Popular en las próximas elecciones? ¿Sí o no?".

"Si no estuvo en la Plaza de Toros de Valencia el pasado sábado en el mitin del señor Feijóo, ¿por qué lo quieren de diputado aquí en Les Corts?", ha continuado el síndic tras recordar que sigue siendo portavoz de una comisión parlamentaria "que no se ha reunido ni una sola vez" desde que el expresident forma parte de ella.

Baldoví durante la sesión de control de este jueves. José Cuéllar / Corts

Baldoví ha acompañado su intervención con una pancarta que Compromís ya exhibió en el acto del PP y en la que aparecen los rostros de Mazón y Feijóo bajo el lema "Cómplices" y ha recriminado que lo mantengan de "enchufado y aforado".

"Ustedes llevaron una pancarta, nosotros llevamos a 14.000 personas", ha respondido Llorca tras acusar a la coalición de haber recuperado a la exvicepresidenta, Mónica Oltra, "que escondió los abusos a una menor mientras era consellera" de Servicios Sociales.

De nuevo, Pérez Llorca ha recriminado a Compromís ser unos "pagafantas" y ser cómplices del "partido que dejó desprotegidas a las mujeres" con las pulseras antimaltrato y la Ley del "Solo sí es sí" que ha hecho que violadores salgan de la cárcel y se les reduzcan las penas".

Voto femenino

"Menos hipocresía, que encima trincaron con eso" -en referencia a las citadas pulseras-, ha agregado la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, quien este miércoles mantuvo un encuentro con una víctima de este dispositivo junto a la candidata del PP al Congreso por Valencia, María José Catalá.

Tal y como ha informado este periódico, el PP valenciano ha decidido situar los fallos del sistema de pulseras antimaltrato en el centro de su ofensiva contra el Gobierno central de Pedro Sánchez en la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, en una clara estrategia dirigida a disputar el voto femenino.

Una estrategia trazada por los populares para enfrentar que el PSPV haya convertido la defensa de los derechos de las mujeres en uno de los ejes de su campaña.

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y la candidata al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, han apelado reiteradamente a la movilización femenina frente a la "amenaza" y el "retroceso" que supondría que PP y Vox lleguen al Gobierno.

Sin ir más lejos, la también ministra de Ciencia pidió este miércoles, en un acto en Alicante junto al ministro Félix Bolaños, el voto para que Sánchez continúe en la Moncloa y siga "defendiendo a las mujeres".

Mazón este jueves en el pleno. José Cuéllar / Corts

Este martes, Bernabé llamó a llenar las calles este 25N contra la violencia machista y las urnas el próximo domingo para "seguir avanzando en derechos". "Las mujeres frenaron a Trump en EEUU y a Bolsonaro en Brasil", reivindicó.

Así, mientras los socialistas sitúan el debate electoral en la defensa del feminismo, el PP trata de disputar ese voto poniendo el foco en los fallos en la gestión del Ejecutivo central.

Con todo, los populares han encontrado en las pulseras antimaltrato su munición electoral mientras, al mismo tiempo, hacen equilibrios con su socio parlamentario en la Comunitat con el registro de iniciativas que evitan la expresión "violencia de género".