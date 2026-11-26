Los expertos analizarán la integración de la Inteligencia Artificial en las empresas el próximo 30 de noviembre

La integración de la Inteligencia Artificial en las empresas de una forma "práctica, rentable y segura" será el foco principal de la jornada 'Summit 9', que se celebrará el próximo 30 de noviembre en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV).

Bajo el título de 'Inteligencia Artificial aplicada a la industria, gestión de procesos y gestión de clientes', la sesión analizará la integración de la IA con los sistemas y datos existentes, su aplicación en los procesos empresariales, el marketing y el desarrollo de negocio, así como la necesidad de medir sus resultados antes de ampliar su uso.

La Oficina Acelera Pyme del Colegio reunirá en su noveno Summit a tres especialistas para explicar los principales riesgos asociados a la adopción de estas herramientas, como la calidad de los datos, los errores y sesgos de los modelos, los costes ocultos, la soberanía de la información y el cumplimiento del RGPD y del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Además, la jornada ofrecerá una visión práctica para ayudar a las pymes a aprovechar las oportunidades de la IA, manteniendo la supervisión humana y combinando innovación, rentabilidad y control de riesgos.

En la sesión participarán tres ponentes expertos que darán una visión más detallada de cómo gestionar esta herramienta digital en grandes y pequeñas empresas para rentabilizar al máximo sus posibilidades.

El primero de los ponentes será Juanjo Milla, CEO de Milmoh CEO de Milmoh y de Zibloh, asesor tecnológico y experto en inteligencia artificial aplicada al negocio, con más de 15 años impulsando la transformación digital basada en datos.

Es presidente y cofundador de ANBAN y fue miembro del Comité de Expertos en Transformación Digital del Ministerio de Economía. Ha asesorado como IA Advisor a multinacionales e impulsado proyectos para empresas como Telefónica, Burger King o Tableau.

Además, es docente en EDEM, Fundesem, ENAE y la UMH, ponente habitual en eventos como World AI Cannes o Valencia Digital Summit y copresenta el podcast Automatiza2. Actualmente realiza un doctorado en IA.

Por otro lado, Víctor Orizaola es consultor de Marketing Digital y experto en proyectos digitales en 'Mi lado digital'. Con más de 10 años de experiencia, ha liderado proyectos digitales, automatizaciones e IA en empresas, así como en docencia.

En su trayectoria ha formado a más de 2.600 alumnos en instituciones de prestigio como ESIC Business & Marketing School. Cuenta con titulaciones superiores en Marketing y Administración de Empresas (EE. UU.), másteres en Digital Business y SEO/SEM, y formación especializada en Inteligencia Artificial.

Por último, Marcos García es CEO y fundador Nostomia.AI. Además, es experto en comunicación y lingüística computacional, investigador en sesgos de modelos de lenguaje y semántica distribucional, y especialista en el diseño de arquitecturas de conocimiento para inteligencia artificial.

Actualmente es CEO y fundador de Nostromia, consultoría desde la que lidera la adopción estratégica de IA y sistemas de recuperación semántica (RAG/RAC) en organizaciones.

Cuenta con más de 20 años de trayectoria dirigiendo proyectos de transformación digital, estrategia y analítica, habiendo sido cofundador de la agencia B2B Connext, especializada en flujos automatizados de marketing y ventas.

Actualmente también compagina su labor profesional e investigadora con la docencia en escuelas de negocios y universidades (ESIC, Start-up Institute, UPV y UJI), formando a equipos directivos en estrategia digital e inteligencia competitiva.

El evento tendrá lugar el día 30 de noviembre en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV). En este enlace se accede a la inscripción y a la información del evento.

A través de su Oficina Acelera Pyme, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana acerca a empresas, autónomos y emprendedores, conocimiento especializado y soluciones digitales con aplicación real. Los Summits forman parte de este compromiso con la modernización del tejido productivo, la competitividad empresarial y el papel de la ingeniería como motor de innovación.

Financiación del programa

Las Oficinas Acelera Pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe de la ayuda máxima es del 80 % del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2021-2027.