PSPV y Compromís pactan con las víctimas de la dana impulsar una reforma del Estatuto para limitar los aforamientos

Los grupos parlamentarios PSPV y Compromís han acordado con la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O presentar en los próximos días una iniciativa en Les Corts para proponer la reforma del Estatut d'Autonomia para convocar un referéndum y limitar el alcance de los aforamientos.

En concreto, de aquellos "cargos políticos implicados en causas de especial gravedad con víctimas mortales" que no solo afectarán al caso del expresident de la Generalitat y diputado autonómico del PP Carlos Mazón, como en otros que pudieran tener lugar en el futuro.

Así lo han anunciado los portavoces de los grupos, José Muñoz y Joan Baldoví, en una rueda de prensa en el parlamento valenciano junto a la presidenta de la citada asociación, Rosa Álvarez, y uno de los abogados de esta entidad, Vicent Simó.

La propuesta, conviene apuntar, parte de la propia asociación de víctimas de la catástrofe, que dejó 234 fallecidos en la provincia de Valencia y millonarios daños materiales. Pero no busca suprimir el aforamiento.

En su lugar, pretende que los diputados autonómicos se sometan a la jurisdicción penal ordinaria en procedimientos sobre actuaciones que afecten a bienes jurídicos de la máxima relevancia constitucional, como la vida, la integridad física, la protección civil, la gestión de emergencias, la seguridad colectiva o la adecuada prestación de servicios públicos esenciales.

Una reforma que, según el abogado de la asociación, ya habrían llevado a cabo otros territorios como Región de Murcia, Islas Canarias, Cantabria, Islas Baleares, Aragón y La Rioja.

Baldoví y Muñoz, tras el encuentro, se han comprometido a presentar una proposición de ley con esa propuesta para intentar que se pueda debatir su admisión a trámite antes de que acabe el año.

Ahora bien, para salir adelante, primero la iniciativa debe ser tramitada por la Mesa de Les Corts, donde tienen mayoría PP y Vox, para que se pueda incluir en el orden del día de un pleno. Si fuera así, requiere de mayoría cualificada (dos tercios de la cámara autonómica) para ser aprobada.

El siguiente paso, si se aprueba en la cámara autonómica, sería defender la propuesta ante el Congreso. Y, finalmente, si la Cámara Baja da el visto bueno, se podría convocar un referéndum en la Comunitat Valenciana para que los ciudadanos voten si quieren reformar el Estatut para limitar los aforamientos.

Ante este arduo procedimiento, la oposición ha exigido a PP y a Vox que al menos permitan tramitar la iniciativa, ya que habrá dos plenos ordinarios en diciembre, y se han comprometido a agilizarla, a través de sus futuros representantes en el Congreso tras las elecciones del 29N, si llegara a Madrid.

"Sanar parte de la herida"

El síndic socialista ha defendido esta propuesta para "sanar parte de la herida" abierta que tienen las víctimas de la dana mientras el expresident siga aforado. "Mazón no dimitió, le dimitisteis vosotras en un acto de orgullo y de dignidad", ha aseverado.

Baldoví ha coincidido en que es "una auténtica vergüenza" que Mazón siga aforado y ha mostrado su apoyo a la propuesta de las víctimas, si bien ha recordado que Compromís está a favor de la eliminación "total" de los aforamientos a los representantes políticos.

También ha avanzado que pedirán que enero sea un mes hábil en Les Corts para poder debatir esta propuesta antes de la disolución de la cámara por las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Álvarez ha remarcado que esta iniciativa no es exclusiva para el caso de Mazón, quien dimitió como jefe del Consell más de un año después de la dana y desde entonces se mantiene como diputado del PP en el parlamento valenciano.

"Mañana, cualquier partido que esté gobernando o en la oposición puede encontrarse con un diputado que incurra en hechos de extrema gravedad", ha señalado.

Sobre la situación de Mazón, ha lamentado que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana no puede investigarle directamente a pesar de ser "el máximo responsable político de la Generalitat" cuando pasó la tragedia, mientras "su partido, que no puede retirarle el acta, tampoco se lo ha solicitado ni siquiera de manera simbólica".

"No estamos diciendo que alguien sea culpable antes de que lo determine la justicia, sino qué alcance debe tener la figura del aforado", ha insistido. Además, ha explicado que no han abordado esta propuesta ni con PP ni con Vox porque no han tenido "ninguna interlocución" con estos partidos durante los dos últimos años.

"Blindaje a Mazón"

Preguntada por las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre Mazón -este lunes dijo que no han hablado sobre las listas de las elecciones autonómicas de mayo de 2027-, Álvarez ha sostenido que el candidato popular a la presidencia del Gobierno ya está "dando pistas" de lo que pasará con el expresident, que a su juicio se mantendrá como aforado con independencia de que vaya en las listas del PPCV.

"Feijóo dice que Mazón ha pagado un alto precio, pero el precio máximo lo hemos pagado todos los familiares. De hecho, estamos pagándole su sueldo, tanto en su condición de expresident como de diputado autonómico y de portavoz de una comisión que no se reúne", ha recalcado, para añadir que el líder de Vox, Santiago Abascal, "dijo que no tiene ningún problema con que Mazón se presente si lo decide el PP".

Álvarez ha añadido que desconocen "el motivo de ese blindaje" a Mazón por parte del PP y ha instado a "indagar" sobre ello. "Se le está manteniendo a toda costa y no se le está dejando caer, eso es muy sospechoso. Igual tiene algo que decir y no quieren que lo diga", ha deslizado.

Informe jurídico

En el informe jurídico encargado por la asociación de víctimas en el marco de esta propuesta se indica que "no se plantea la supresión de la figura del aforamiento en términos absolutos, ni limitar la independencia judicial, ni erosionar las garantías propias del ejercicio de la representación político".

"Muy al contrario, nuestra propuesta busca preservar la razón de ser del aforamiento allí donde verdaderamente cumple su finalidad institucional", agrega el escrito.

Se propone así "modular el alcance objetivo del aforamiento cuando los procedimientos penales versen sobre actuaciones presuntamente desarrolladas en el ejercicio de funciones públicas que puedan comprometer bienes jurídicos de la máxima relevancia constitucional, tales como la vida, la integridad física de las personas, la protección civil, la gestión de emergencias, la seguridad colectiva o la adecuada prestación de servicios públicos esenciales".

El objetivo final de la propuesta, de acuerdo a este informe, es que los diputados dejen de estar aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y puedan ser juzgados por tribunales ordinarios, como el de Catarroja en el caso de Mazón y de la causa judicial que investiga la gestión de la dana.

Todo ello, añade, "con mantenimiento de la inviolabilidad parlamentaria de los diputados, extremo que garantiza que estos no puedan ser procesados judicialmente por las opiniones manifestadas o los votos emitidos en el estricto ejercicio de sus funciones parlamentarias oficiales".