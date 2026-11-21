El plan de choque de la Generalitat Valenciana para mejorar la climatización de los centros educativos valencianos no está teniendo, por el momento, la acogida esperada a pesar de que el 'primer plazo' para ejecutar los fondos ya ha vencido -finalizaba el 31 de octubre-.

Casi cuatro meses después de que el Gobierno valenciano repartiera 16,2 millones de euros entre los 1.618 colegios e institutos públicos que tiene la Comunitat para que mejoraran el confort térmico de las clases, apenas el 54,5% ha decidido acogerse a estas ayudas.

Según los datos de ejecución a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sólo 874 centros han ejecutado el dinero recibido o han iniciado un expediente para gastar los fondos con el objetivo de reducir el calor en sus instalaciones.

De estos, la mayoría se concentran en la provincia de Alicante, 425, de los que 204 han gastado por completo el dinero que percibieron en julio.

Por lo que respecta a Valencia, de los 773 centros existentes, un total de 300 han iniciado trámites para adquirir equipos portátiles de aire o instalar toldos en los inmuebles.

Mientras que en Castellón la cifra de centros que han ejecutado el dinero o realizado alguna operación con estos fondos se reduce a 149 del total de 239 colegios e institutos públicos que tiene la provincia.

En total, teniendo en cuenta todos los centros que hay distribuidos en la Comunitat Valenciana, 737 no han registrado ningún tipo de actividad, el 45,5%. La mayor parte de ellos, en Valencia, donde 473 no tienen ningún tipo de gasto realizado por la compra de material ni instalaciones hechas.

20,5% de ejecución de fondos

En total, dos meses después de distribuirse los 16,24 millones de euros entre los colegios públicos, apenas se han ejecutado 3,33 millones de euros, un 20,5% de la partida total que reservó la Generalitat en los Presupuestos de 2026.

Conviene recordar que el dinero se distribuyó este verano de forma variable. Las dotaciones oscilaron entre los 5.000 y 25.000 euros por centro, en función del número de líneas y necesidades de actuaciones que tuviera cada inmueble.

Con él se podrán adquirir o instalar equipos portátiles de aire acondicionado, así como realizar pequeñas intervenciones necesarias para garantizar un funcionamiento seguro.

En total, en la provincia de Valencia el Consell repartió 7,6 millones de euros, de los cuales se han gastado 1,5.

En Alicante, los fondos distribuidos sumaron 6,3 millones de euros, de los que a día de hoy se han ejecutado también 1,5 millones.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, el presupuesto alcanzó los 2,2 millones. En la actualidad se han gastado 320.953 euros. Apenas alcanza el 14% de ejecución, el porcentaje más bajo de los tres territorios, si bien ninguno llega a superar el 23%.

En definitiva, quedan por el momento 12,9 millones de euros de los 16 repartidos todavía por ejecutar.

Prórrogas hasta marzo 2027

Según las instrucciones que remitió la Conselleria de Educación, las actuaciones deberían haberse ejecutado antes del 31 de octubre de 2026, si bien el plazo podía ampliarse hasta marzo del año que viene en aquellos casos que requirieran adaptar sus instalaciones eléctricas.

No en vano, muchos de los centros se han topado con problemas añadidos para gastar el dinero, como por ejemplo instalaciones demasiado antiguas como para soportar la potencia de las nuevas máquinas, tal y como publicó este diario.

También las vacaciones estivales condicionaron al inicio la ejecución, dado que gran parte del personal tanto directivo como administrativo se encontraba de vacaciones cuando recibieron los fondos.

En este sentido, a 10 de noviembre un total de 257 centros han solicitado una prórroga para poder completar las actuaciones hasta marzo de 2027. Se trata del 15,9% de los beneficiarios del programa.

Valencia concentra el mayor número de peticiones, con 115 centros, seguida de Alicante, con 89, y Castellón, con 53.

La orden de la Generalitat, además, obligaba a priorizar las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.

Aires acondicionados

Según los datos de los que dispone la Conselleria de Educación, entre los centros que han registrado actuaciones, la instalación de aparatos de aire acondicionado tipo split es la solución más solicitada. Aparece en 265 centros de los 541 que tienen alguna intervención registrada.

Le siguen los ventiladores, con 151 centros, y los toldos, con 144. También figuran la instalación de pérgolas (44), la incorporación de arbolado (23) y las cortinas y estores (16).

Otras medidas, como los aparatos de aire acondicionado portátiles, las mejoras en instalaciones eléctricas o la sustitución de ventanas y persianas, tienen una presencia menor.

Plan EduClima

Ahora bien, el Gobierno valenciano repartió estas ayudas como solución transitoria para climatizar aulas hasta que se ejecutase el Plan EduClima en su totalidad.

El citado programa prevé una inversión de 140 millones de euros para el periodo 2026-2029 para bajar las temperaturas de las aulas de los centros públicos mediante soluciones permanentes, pues el calor hace tiempo que se convirtió en un verdadero problema.

En verano hay clases que alcanzan los 35º -e incluso más-, lo que dificulta el día a día de profesores y alumnos y pone en peligro su salud.

Para el ejercicio actual se consignaron 32 millones de euros y la planificación del Consell pasa por que esta partida sea plurianual. Por lo que en 2027, 2028 y 2029 la inversión será de 36 millones cada año para llevar a cabo este proyecto.

A esta iniciativa se sumará el Plan RECOLE, que movilizará 40 millones de euros para la renovación y mejora de los centros educativos públicos, con una primera dotación de 10 millones de euros este mismo año destinada a reforzar la capacidad de actuación de los ayuntamientos.

La intención sería que los consistorios pudieran solicitar subvenciones para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera de los colegios de sus municipios.

El Plan EduClima y el Plan RECOLE forman parte de una estrategia mucho más amplia, con una inversión de 3.338 millones de euros para construir, renovar y modernizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana.