Los servicios económicos de Les Corts Valencianes han elaborado un informe relativo a la petición de Compromís de que se quite a sus diputados el sueldo correspondiente a la huelga general que hicieron el pasado 11 de noviembre. Y la conclusión es que no pueden hacerlo en los términos en los que está planteada la solicitud.

Los diputados de la coalición se sumaron al paro, al igual que los del PSPV. Compromís fue el primero que lo comunicó. Aquel día, cabe recordar, se debatieron las enmiendas a la totalidad a la Ley del Suelo. El PP y Vox introdujeron este punto en el pleno, lo que desató fuertes críticas en la oposición.

El grupo dirigió un escrito dos días antes de la huelga, el 9 de noviembre, en el que comunicaba su participación en la convocatoria y solicitaba que se dedujeran de las nóminas de los diputados las cantidades correspondientes a esa jornada. El documento estaba firmado por los 15 representantes.

El informe de los servicios económicos expone ahora que los parlamentarios "no tienen la condición de trabajadores ni de empleados públicos de la Cámara". "Son representantes públicos elegidos mediante sufragio y ejercen un mandato representativo de naturaleza político-institucional. Su relación con Les Corts Valencianes no se articula mediante un contrato de trabajo ni se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por la Constitución, el Estatuto, el Reglamento de Les Corts y los acuerdos de la Mesa", indica.

Así, prosiguen los servicios económicos, aunque Les Corts abona las asignaciones correspondientes a sus miembros y establece sus obligaciones parlamentarias, "no actúa como empleadora de los diputados". "Por ello, la decisión de no asistir a la Cámara para apoyar una huelga general no equivale jurídicamente a la suspensión de una relación laboral", argumentan.

El escrito registrado por Compromís, dice el informe, no se puede acoger a las Normas reguladoras de la Estructura de las retribuciones, conceptos indemnizatorios y ayudas aplicables a los diputados y diputadas de Les Corts. En ellas se incluye la posibilidad de renunciar expresamente a las retribuciones.

Sin relación laboral

Sin embargo, la solicitud del grupo es de "deducción retributiva por la participación en una jornada de huelga". "La diferencia no es meramente terminológica. La deducción de haberes por el ejercicio del derecho de huelga es una figura propia de las relaciones laborales y de empleo público, vinculada a los efectos económicos de la falta de prestación de servicios durante la huelga y sujeta al régimen retributivo y de cotización a la Seguridad Social que resulte aplicable", señala el informe.

Por el contrario, la renuncia regulada en las normas de Les Corts "no deriva de la participación en una huelga ni de la suspensión de una relación de servicios, sino de la voluntad del diputado de no percibir la totalidad o una parte de las cantidades que legalmente le corresponden", añade.

"La similitud del resultado económico perseguido no elimina la diferencia entre ambas figuras ni permite prescindir de la declaración expresa exigida por la normativa interna de la Cámara", inciden los servicios económicos.

Por ello, consideran que no procede practicar la deducción solicitada por la huelga a la espera de lo que determinen los servicios jurídicos.

En todo caso, recuerdan que cualquier diputado puede renunciar a la totalidad o a una parte de sus retribuciones al amparo de las normas reguladoras de las retribuciones. Para ello, es necesaria una manifestación expresa e inequívoca de su voluntad, formulada conforme a los requisitos establecidos, apuntan.