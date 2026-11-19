La Generalitat propone a los profesores reducir las ratios de 25 a 20 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil

La Conselleria de Educación ha propuesto este jueves a los sindicatos docentes una mayor reducción de las ratios en el segundo ciclo de Infantil a partir del próximo curso 2027/2028. En concreto, la Generalitat Valenciana propone reducir de 25 a 20 el número máximo de alumnos por aula.

"La finalidad de la medida es reforzar la atención individualizada y facilitar la detección temprana de necesidades en esta etapa", ha asegurado la consellera del ramo, Carmen Ortí, tras la reunión que han mantenido con los sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial de Educación.

En concreto, la iniciativa de la administración plantea aplicar la ratio de 20 alumnos en Infantil de 3 años en el curso 2027-2028, en Infantil de 4 años en 2028-2029 y en 5 años en 2029-2030, para evitar alteraciones en los grupos ya constituidos.

En Primaria, la ratio máxima pasaría de 25 a 22 alumnos, y en ESO, de 30 a 25 alumnos. En Bachillerato, se establece una reducción progresiva de 35 a 28 alumnos por unidad. La implantación se iniciaría en el curso 2028-2029 y culminaría en el curso 2030-2031.

El documento incluye también medidas relativas al primer ciclo de Educación Infantil de titularidad de la Generalitat. En concreto, se propone una ratio de 7 alumnos en las unidades de 0 a 1 año, de 12 alumnos en las de 1 a 2 años y de 18 alumnos en las de 2 a 3 años.

Según este calendario, la aplicación de las medidas se desarrollará hasta el curso 2030-2031 y se integrará en los procedimientos de planificación educativa y determinación de vacantes. Igualmente, se apuesta por medidas específicas para zonas en riesgo de despoblación y un instrumento técnico para identificar centros con especial complejidad socioeducativa.

En declaraciones a los medios, la consellera ha remarcado que es "una medida que se ha pensado mucho y para la que se ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo para atender las necesidades de los alumnos y de sus familias, y también, cómo no, para contemplar peticiones históricas por parte del profesorado".

"En este marco de negociación y a través del diálogo, como debe ser, nosotros pretendemos escuchar y continuar trabajando de la mano de los sindicatos para acordar las necesidades que pueden surgir, las necesidades de infraestructuras disponibles, los criterios a aplicar y, sobre todo, el calendario que necesitan su tiempo", ha declarado.

Ortí ha enfatizado que "absolutamente todas las veces que esta conselleria se sienta en mesa con los sindicatos, llevamos una propuesta que modifica la propuesta anterior y que se acerca mucho más a sus peticiones".

Sin embargo, ha lamentado que las organizaciones sindicales "siguen en exactamente los mismos números con los que empezaron en el primer momento la negociación".

Aquí ha recordado que hace un par de semanas se reunió con los sindicatos y les pidió "una propuesta para llevar a las mesas que pasara por que ellos modificaran esos números para poder llegar a un entente, para poder llegar a un camino intermedio en el que encontrarnos". "Y sin embargo, la exigencia por su parte es exactamente la misma que al inicio de las negociaciones", ha reiterado.

Por tanto, ha admitido, "de momento no hay acuerdo". "Lo que pasa es que esto es, como ya hemos dicho muchas veces, una negociación que está abierta y entendemos en todos los casos que lo que salga de la mesa de hoy no es nada definitivo porque precisamente dialogar pasa por dar también tiempo para poder reflexionar y tomar decisiones", ha matizado.

Por su lado, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha comparado la situación actual con la que se vivió durante el período en el que la huelga indefinida estaba activa: "Con muchas mesas y en cada una un avance, lo que hizo que se dilatara el proceso".

En este sentido, ha apuntado que en el segundo ciclo de Infantil se avanza a 20 alumnos por aula -la propuesta de los sindicatos convocantes de la huelga es de 15-, "pero el resto no se ha movido". "Y nosotros hemos incidido en que hay que abordar todas las etapas", ha apostillado.

El portavoz del sindicato mayoritario ha exigido además, "una negociación global", ya que, según ha hecho notar, "lo que pasa en ratios afecta también a las infraestructuras y a las plantillas".

"Para hace una consulta al profesorado necesitamos esta globalidad y un calendario porque no sabemos cuándo será la próxima mesa ni las propuestas", ha resuelto Candela.

Por parte de ANPE, la vicepresidenta, Paloma Martínez, ha advertido que "esto no es negociar" y ha exigido a la administración que "deje de hacer brindis al sol". Ha reprochado que haya convocado una reunión previa sin presentar ningún documento previo "en un 'déjà vu'" porque se ha presentado "una pequeña variación de lo que ya se había visto en el mes de julio".

También CSIF cree "insuficiente" la propuesta de Educación y aboga por una reducción de ratios en todos los ciclos educativos. En esta dirección, lanzado "propuestas concretas, como un máximo de 15 alumnos por aula en segundo ciclo de Infantil y en Primaria o de 20 en ESO y Bachillerato".

El presidente autonómico de CSIF Educación, José Seco, ha señalado que la propuesta "está lejos aún" de sus aspiraciones y ha solicitado intensificar" las conversaciones antes de la configuración del arreglo escolar del curso que viene.

La central sindical hace notar que, "tras decaer el proyecto de ley estatal de reducción de ratios por la disolución de las Cortes Generales resulta especialmente necesario alcanzar un acuerdo autonómico propio".

El responsable de Educación Publica de CCOO PV, Òscar Ortiz, también se ha quejado de "las maneras de negociar" de la Generalitat y ha recordado que la administración tiene sus exigencias desde hace meses.

Aun así, ha apuntado que en el transcurso de la Mesa de hoy han hecho aportaciones, como adelantar al próximo curso las ratios mínimas que el Consell plantea para 2030.

CCOO acepta que ha habido una "única mejora" en Infantil, pero advierte de que "en todo el resto no se ha tocado ni una coma y, evidentemente, no nos sirve". "Se puede mejorar, hay margen para que la disminución de las ratios se note en los centros, porque lo que propone la Conselleria no se va a notar", ha augurado.

Por último, la responsable de Educación Pública de UGT PV, Maica Martínez, ha criticado la "dinámica" de la Conselleria de convocar negociaciones sin aportar documentos que permitan a los sindicatos valorarla y preparar aportaciones.

UGT se une al calificativo de "insuficiente" para la bajada apuntada por la Conselleria y pide "una mejora real" para que los centros puedan atender de manera adecuada al alumnado. "Hay que avanzar porque las necesidades están ahí", ha concluido.