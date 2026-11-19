Ada Colau apela a "dar la vuelta a las encuestas" en un discreto acto en la 'zona dana' ante un centenar de personas

La candidata de Frente Amplio para las próximas elecciones generales, Ada Colau, ha apelado este jueves a "dar la vuelta a las encuestas" y movilizar al electorado progresista para evitar un gobierno de PP y Vox.

Lo ha hecho en un discreto mitin celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de Benetússer, municipio que se vio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024, al que apenas han acudido un centenar de personas -el despliegue ha sido de apenas 86 sillas para los asistentes-.

La exalcaldesa de Barcelona ha aprovechado su intervención en el acto organizado junto a Compromís Front-Valencià para dirigirse especialmente a las mujeres y reclamar que acudan a votar el próximo 29 de noviembre: "Hago un llamamiento muy especial a todas las mujeres de este país para que voten en masa y pongan a PP y Vox en su sitio. Es decir, en la oposición".

Colau ha situado, así, la defensa de los derechos de las mujeres en el centro de su discurso, en el que no solo ha subrayado el "retroceso" que supondría un ejecutivo formado por PP y Vox "en derechos sobre nuestro propio cuerpo, como leyes que protegen de la violencia machista".

También se ha dirigido al PSOE, al que ha recordado que no podrá gobernar en solitario. "Por mucho que ahora apelen al voto útil y a concentrar el voto, así no habrá manera de reeditar un gobierno progresista. Solo si Frente Amplio entra con fuerza en el Congreso y supera el 10% podríamos multiplicar escaños en distintas provincias y arrebatárselos a la extrema derecha", ha defendido.

La exalcaldesa también ha aprovechado el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo previsto para este jueves para cuestionar que no haya ninguna mujer candidata a la Presidencia del Gobierno y recordar que tampoco estarán presentes en ese cara a cara las formaciones que, según ha defendido, serán "decisivas para la gobernabilidad".

El acto, que apenas ha durado 40 minutos, se ha visto interrumpido por un espontáneo que ha irrumpido con un megáfono mientras hablaba la candidata de Frente Amplio al grito de "fuera catalanistas". La Guardia Civil ha intervenido y lo ha expulsado de la plaza, mientras los asistentes le increpaban "fuera, fascista".

Previamente, también han intervenido Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, número 1 y 2 de Compromís Front-Valencià al Congreso por la circunscripción de Valencia, quienes han recordado que, a pesar de haber dimitido hace ya un año, el expresident de la Generalitat Carlos Mazón continúa en el escaño.

Una continuidad que, según Ibáñez, han permitido PP y Vox, que no habrían "exigido" al exjefe del Consell "asumir sus responsabilidades políticas. "Somos conscientes de la unidad que generan PP-Vox".

Así, ha recordado que todavía hay valencianos que "no pueden dormir" cuando rememoran la catástrofe y ha reivindicado la unidad de la izquierda frente a la extrema derecha.

Por su parte, Àgueda Micó ha apelado a la memoria de quienes vivieron "épocas pasadas" en las que, según ha señalado, "los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI no estaban garantizados". La número 1 de Compromís ha presentado las elecciones como una "disputa entre los derechos sociales y el autoritarismo".

"Nuestro voto vale por tres", ha resumido en referencia a la necesidad de "frenar a la extrema derecha, movilizar el voto femenino y reforzar la representación valenciana".