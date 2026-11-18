La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y el de ERC, Gabriel Rufián harán campaña por Compromís-Front Valencià el mismo día en la Comunitat Valenciana, pero no compartirán escenario, localidad, ni tampoco horario.

No habrá acto conjunto. Como tampoco ninguno participará de forma presencial en el mitin central de campaña que tiene previsto celebrar la candidatura valenciana el próximo sábado, 21 de noviembre, en el Parque del Oeste de Valencia. Está previsto, no obstante, que se proyecte un vídeo de ellos y otros líderes territoriales de Bildu o BNG.

Una decisión, la de no contar con la presencia de los dos máximos referentes nacionales de la izquierda alternativa al PSOE, que, impuesta o no por la coyuntura de ambos dirigentes, ha trazado sin quererlo la estrategia de Compromís en esta campaña.

No en vano, conviene recordar que en Cataluña los partidos de izquierdas fracasaron hace semanas en su intento de unirse en una sola candidatura para la cita en las urnas. Y ERC y Frente Amplio afrontan desde entonces la campaña cada uno por su lado.

Esquerra Republicana de Catalunya concurre junto a Podemos, mientras Frente Amplio lo hace con Izquierda Unida. Pero en la Comunitat Valenciana ambas formaciones se integran en la candidatura que armó Compromís porque sí se logró un entendimiento.

De modo que el contexto catalán ha acabado complicando el desarrollo de la campaña en otros territorios, donde la participación de ambos dirigentes de forma simultánea en un mismo acto es inviable.

Más aún, tras los mensajes que se han ido difundiendo en los últimos días. A modo de ejemplo, Rufián llegó a advertir en precampaña "el frente somos nosotros" con el objetivo de atraer el voto progresista.

Con este telón de fondo, en Compromís no han querido elegir entre "mamá" o "papá" para que uno y otro participe en su mitin central.

Ni tampoco generar una brecha a la interna entre los integrantes de su listas de Alicante, Valencia y Castellón para las elecciones generales: invitar a Rufián y no a Colau o viceversa hubiera sido un problema en la candidatura valenciana.

Así que Compromís Front-Valencià contará con el respaldo de líderes estatales en visitas o actos puntuales, pero sin darles protagonismo en sus grandes convocatorias.

Colau viajará este jueves a Valencia para participar en un acto de apoyo a la candidatura que encabeza Àgueda Micó. En concreto, visitará por la mañana Benetússer, municipio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024. Más tarde, mantendrá una "reunión privada" con asociaciones de víctimas de la riada en Catarroja, según confirman fuentes de la coalición.

Mientras tanto, ese mismo día, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados también se desplazará a la Comunitat para apoyar a la coalición, aunque su agenda estará más al norte. Rufián irá a Vila-real (provincia de Castellón) por la tarde, a las 19 horas, con el mismo objetivo de respaldar a la coalición de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La "coincidencia" de ambos resulta especialmente significativa, pues aunque ambos compiten por los mismos escaños en Cataluña y son de facto rivales, en la Comunitat las formaciones a las que representan sí comparten candidatura.

Compromís, Podem, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) decidieron hace ya tres semanas ir de la mano. Todos ellos concurren bajo una única lista.

En definitiva, la campaña estará trufada de visitas puntuales en distintos territorios, pero las grandes fechas se reservarán para sus propios candidatos y los principales referentes y caras reconocibles que tiene la coalición.

Entre ellos, Mónica Oltra, Joan Baldoví, o el propio número dos por Valencia, el diputado Alberto Ibáñez, así como la número 1 a propuesta de Podem, María Teresa Pérez.