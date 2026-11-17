El PSPV-PSOE trabaja en un calendario de campaña electoral sin la presencia de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana. Fuentes socialistas argumentan que su regreso al territorio se dará en el caso de que vean necesario un refuerzo para alcanzar la victoria. Es decir, que dan por hecho que van a ganar y por eso no vuelve.

En realidad, lo que sucede es que el partido está realizando prácticamente a diario cálculos sobre en qué provincias puede arañar escaños clave para que el presidente del Gobierno acuda allí en los días previos a las elecciones del 29 de noviembre. Entre ellas no está ni Valencia, ni Castellón ni Alicante. Esto, admiten desde la formación, puede cambiar en cualquier momento en función de los trackings. Pero el plan inicial no pasa por la Comunitat.

Lo que sí está claro hasta la fecha es que el PSOE celebrará su mitin central en Alicante el próximo fin de semana. "Vamos a tener las máximas representaciones del partido y del Gobierno de España", afirmó este lunes la líder del PSPV, Diana Morant, sin mencionar a Sánchez.

Los socialistas tratan de otorgarle importancia al acto celebrado en el polideportivo del Cabanyal el pasado 6 de noviembre. El presidente del Gobierno escogía Valencia para retomar la precampaña tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) en un mitin que, en realidad, sea seguramente el único de las elecciones generales del 29-N en la Comunitat.

Ferraz ordenó al PSPV organizarlo con apenas 4 días de antelación en una prueba de movilización de la federación valenciana, dirigida por la ministra Diana Morant. Lo hacía para volver a dar un impulso a la precampaña después de la tragedia y de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La idea era contraponer esta figura a la de Carlos Mazón, quien renunció un año después de la dana como presidente de la Generalitat. Y aunque los socialistas eligieron un discreto recinto con capacidad para 2.000 personas, el partido cifró en otros 2.000 los asistentes que se quedaron fuera, lo que evidenció cómo se habían desbordado las expectativas.

Pasado este mitin, la semana pasada se fue desvaneciendo la idea de que Sánchez volviera a Valencia en campaña y se empezó a apuntar a Alicante. Algo que ahora ya queda muy en el aire.

En los días que quedan hasta los comicios, el PSPV se centra en la movilización. Fuentes socialistas se han marcado como objetivo llegar a una participación del 75%, algo que se ha logrado en pocas elecciones generales en la Comunitat. Creen que si alcanzan este porcentaje ganarán en el territorio.

Pugna de diputados

En cualquier caso, hay escaños disputados. La mayor pugna entre el PP y el PSPV-PSOE se encuentra ahora mismo en el sexto diputado por Valencia, lo que decantaría la victoria de una u otra formación en esta provincia y condicionaría también la lectura de quién ha vencido en lo que se interpretará como la primera vuelta de las autonómicas y municipales previstas para mayo.

En Alicante ambos partidos también se la juegan. Y, además, se encuentra como factor determinante el crecimiento de Vox.

Si el PSOE ha renunciado a competir por las imágenes de grandes mítines, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal pugnarán por el lleno de la Plaza de Toros de Valencia. El primero, el 21 de noviembre. El segundo, el 27, día de cierre de campaña.

Los nervios cunden en ambos partidos, pues se pondrá a prueba su capacidad de movilización. Especialmente de los populares, que han de ofrecerle a Feijóo una imagen de fuerza que se traduzca en posterior victoria en una cita en la que el líder del PP se lo juega todo. Además, en unas elecciones que ponen a examen al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pendiente de ser ratificado como candidato en 2027 tras las generales.