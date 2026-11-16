El pionero proyecto contra el 'punto ciego' del embarazo 'in vitro': "Queremos que la mujer no sufra tantos intentos fallidos"

Uno de los mayores desafíos de la medicina reproductiva actual es el fallo de implantación recurrente en mujeres cuyo embarazo debería ser un éxito, es decir, cuando el embrión es viable y se coloca en el útero, pero por alguna razón que se desconoce, nunca llega a fijarse.

Hasta la fecha, este problema ha obligado a los médicos a depender del método de ensayo y error, sometiendo a las pacientes a ciclos repetitivos que pueden incluso durar años sin llegar a comprender el mecanismo biológico que impide esta adhesión embrionaria.

Para descifrar este proceso, el doctor valenciano Francisco Domínguez lidera una investigación que ha creado, gracias a la bioingeniería, un modelo tridimensional del endometrio, que es la capa mucosa interna que cubre el útero por dentro. Es el tejido en el que el embrión debe implantarse para que haya embarazo.

El objetivo final de esta investigación es ofrecer un tratamiento de fertilidad adaptado a las necesidades reales de cada paciente para evitar tratamientos innecesarios.

"Hoy en día lo único que podemos hacer es repetir y repetir los intentos de fecundación in vitro hasta que la mujer se queda embarazada y muchas no lo consiguen. Lo que queremos es acertar a la primera sabiendo el problema concreto de esa paciente", afirma el doctor en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Domínguez es investigador principal y líder de grupo en la Fundación IVI y coordinador del Área de Fertilidad y Medicina materno-infantil del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Con más de 25 años de carrera, tiene una trayectoria internacional a la vanguardia de la bioingeniería reproductiva.

Una de las gráficas del estudio EE

Este estudio surge de la alianza entre tres centros de tres países: la Universidad de Stanford (expertos en embriología y desarrollo embrionario), el Babraham Institute (especialistas en estudios genómicos) y la Fundación IVI y el Instituto de Investigaciones Sanitarias La Fe (con amplia experiencia en la reproducción asistida). Tras cinco años de trabajo, publicaron el modelo en la prestigiosa revista Cell.

El endometrio se genera a partir de células donadas por las pacientes, que se cultivan para reconstruirlo tridimensionalmente en el laboratorio de forma que se parezca lo máximo posible al de la mujer.

El siguiente paso es la incorporación de embriones humanos para observar directamente cómo se produce la adhesión, que hasta ahora se realiza prácticamente "a ciegas" porque nadie puede observar qué sucede exactamente dentro del útero.

Francisco Domínguez EE

Según explica el doctor, la investigación sobre esta problemática ha avanzado muy poco en los últimos años debido a que no podía abordarse directamente dentro de la mujer por impedimentos "técnicos y éticos" y los modelos animales previos ofrecían conclusiones "muy limitadas" respecto a la biología humana.

Este proyecto, por lo tanto, supone abrir una nueva ventana para todas esas mujeres que han sufrido fallos de implantación una vez tras otra.

Si una mujer no consigue quedarse embarazada pese a los múltiples intentos, se podría reproducir su endometrio a partir de una pequeña muestra de sus células, para estudiar las posibles anomalías y probar los tratamientos antes de intervenir en su cuerpo.

De esta manera, se evitaría el desgaste físico, pero también el trauma emocional que sufren muchas personas, que encadenan ciclos fallidos.

El modelo ya está validado y, según los cálculos de Domínguez, en dos o tres años tendrán las primeras conclusiones.

"La medicina personalizada está en boca de todos, pero en realidad, cuando uno va al médico, es un paciente más", afirma. En este sentido, confiesa que el reto que le quita el sueño es lograr que todos estos avances de la investigación se apliquen de "forma real" en las personas.

Reproducción asistida

Diversos factores sociales, económicos y laborales han retrasado la maternidad en España hasta el punto de que la media para ser madre es de 32 años.

De hecho, se ha producido un hito en la demografía española: por primera vez nacen más bebés de madres mayores de 40 (33.300) que de jóvenes menores de 25 (unos 30.500).

En este contexto, la fecundación in vitro se ha consolidado como una de las principales soluciones. España se encuentra a la vanguardia en esta materia, pero el éxito del total de casos está todavía lejos, ya que el fallo de implantación afecta a un 10 por ciento de las pacientes. El recurrente, el que es inexplicable, afecta a menos del 5%.

Según los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad, se efectúan más de 160.000 ciclos de fecundación in vitro en nuestro país cada año y nacen casi 40.000 bebés gracias a este sistema.

Respecto a la evolución de la medicina reproductiva, el doctor Domínguez recuerda que desde el nacimiento de la disciplina en la década de los 80 se ha avanzado enormemente, hasta el punto de que "hace 20 años era impensable que una mujer de 49 o 50 años pudiera tener un hijo con sus propios óvulos".

En esta línea, considera que la ciencia podrá alargar ese límite biológico marcado en los 37 años. "Muchos compañeros están trabajando en una especie de rejuvenecimiento ovárico o de regeneración", añade.