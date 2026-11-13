Los partidos inician la campaña electoral del 29-N: el PSOE y el PP centran su pelea en el sexto diputado por Valencia

La campaña de las elecciones del 29 de noviembre ha arrancado oficialmente en la madrugada de este viernes con la tradicional pegada de carteles y con los partidos realizando un cálculo al milímetro de sus opciones en la Comunitat Valenciana.

La mayor pugna entre el PP y el PSPV-PSOE se encuentra ahora mismo en el sexto diputado por Valencia, lo que decantaría la victoria de una u otra formación en esta provincia y condicionaría también la lectura de quién ha vencido en lo que se interpretará como la primera vuelta de las autonómicas y municipales previstas para mayo.

La disputa por ese representante tiene un significado simbólico a varios niveles. Uno es el político. Tanto el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, como el de los socialistas, Pedro Sánchez, han optado por dos potentes cabezas de lista al Congreso para tratar de amarrar su propia victoria: la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la exdelegada del Gobierno y candidata a la alcaldía en la ciudad, Pilar Bernabé.

Se trata de perfiles escogidos con solo una misión: que sus respectivos 'jefes' ganen unas generales que condicionarán de manera absoluta su futuro político. En definitiva, una cita en la que, además de la posibilidad de formar Gobierno, se lo juegan todo.

Esta elección es evidente que ha provocado nerviosismo. En el PSPV -y, en realidad, dentro del propio PP valenciano- no creen que haya sido la mejor estrategia colocar a Catalá de cabeza de lista.

Juan Antonio Sagredo, Diana Morant, Pilar Bernabé y Carlos Fernández Bielsa, en el inicio de campaña del PSPV. Jorge Gil / EP

Aunque en unas generales se vota exclusivamente en clave nacional, la alcaldesa de la tercera capital de España se va a tener que medir a la candidata del PSOE al Ayuntamiento en unas elecciones en las que los socialistas suelen obtener su mejor resultado -en comparación con las autonómicas y municipales, en las que pueden bajar-.

Lo que ocurra el 29-N, por tanto, se leerá como esa primera batalla entre Catalá y Bernabé antes del duelo de mayo.

El factor dana

A ello se añade un componente relevante, y es que son los primeros comicios tras la dana que azotó la provincia de Valencia en octubre del 2024. Resulta muy complicado vaticinar el comportamiento electoral en los municipios afectados por la tragedia. Son cientos de miles de votos que se juegan los principales partidos que se presentan el 29-N.

Todos estos factores son los que llevan a esa pelea por el sexto diputado por Valencia. En 2023, el PP obtuvo seis por esta circunscripción. Resultado que repetiría según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicada el pasado octubre.

El PSOE sacó en 2023 cinco diputados, resultado que también repetiría, mientras que Vox pasaría de dos a cuatro representantes. La alianza de Compromís con las izquierdas bajaría de 3 a 1, de acuerdo con el sondeo.

El temor de los populares es perder un diputado y quedarse en cinco, aunque creen que finalmente no sucederá. Según las fuentes consultadas, los datos que maneja el PP les dan un margen de 5.000 votos en la provincia para mantener ese sexto escaño.

De ahí que el objetivo de los socialistas sea llevárselo ellos. Su reto es lograr movilizar a la importante bolsa de indecisos y abstencionistas que hay en este momento en la izquierda y que puede decantar ese apoyo.

Pero hay un tercer partido que también entra en esta lucha: Vox. Se podría dar la circunstancia de que si ese sexto diputado lo perdiera el PP no fuera a parar al PSOE, sino a Vox.

Inicio de campaña de Vox en Valencia. Vox

En cualquier caso, existe otro factor diferenciado e importante en Valencia -y en la Comunitat- que no se da en el resto de España. Compromís ha logrado aglutinar a un frente de izquierdas que no se ha replicado en todo el país, algo que puede pasar factura al PSPV y de lo que también es consciente este partido.

Si hay una caída importante de los socialistas y Compromís-Front Valencià capta el voto de indecisos, abstencionistas y descontentos con el PSOE, podría quedar a las puertas de lograr grupo propio en el Congreso.

Alicante: la otra contienda

Si en Valencia la contienda es relevante, Alicante también asoma como otra provincia determinante. El PP cuenta con datos internos que les dan 10.000 votos de margen para mantener los cinco diputados con los que cuentan actualmente. La encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL dibuja una caída del PSOE de los cuatro a los tres diputados y una subida de Vox de los dos a los tres representantes.

De ahí que los socialistas lo consideren otro lugar clave y se planteen que Pedro Sánchez acuda allí a dar su mitin central de campaña en lugar de a Valencia, como informó este periódico.

Las próximas dos semanas de campaña se asoman como determinantes para la movilización y los trackings internos de los partidos van a marcar la estrategia diaria. Muchas decisiones van a ser incluso improvisadas, como los actos en la Comunitat Valenciana como territorio fundamental en la victoria a nivel nacional del PP y el PSOE.