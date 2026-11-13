El portavoz del PSPV, José Muñoz, a la izquierda, y el de Compromís, Joan Baldoví, a la derecha, José Cuéllar / Corts

Compromís recurre a una treta para retrasar la tramitación de la Ley del Suelo de PP y Vox en Les Corts Valencianes

La tramitación de la Ley del Suelo en Les Corts Valencianes, una de las normas más importantes de la legislatura impulsada por el PP y que sacará adelante junto a Vox, se está convirtiendo en un toma y daca entre los partidos de la derecha y la izquierda.

Mientras los primeros intentan pisar todo lo que pueden el acelerador -poniendo incluso uno de los debates clave del texto el día de la huelga general-, los segundos han decidido retrasar la firma de un documento necesario para que el trámite siga su curso.

Los populares tienen prisa por sacar la ley. Su intención era que quedara aprobada la semana previa a las elecciones del 29 de noviembre. En ese acelerón parlamentario han celebrado varias Juntas de Portavoces específicas para el asunto.

En la de la semana pasada, PP y Vox fijaron para el pleno del pasado miércoles el debate sobre las enmiendas a la totalidad. Era el 11 de noviembre, día de la huelga general. Compromís ya había dicho en las jornadas previas que iba a apoyar el paro y, por tanto, que iba a ausentarse en esa sesión. La derecha mantuvo su plan y la coalición, cabreada, afirmó que estaban "vulnerando" el reglamento de la Cámara.

En ese pleno de la huelga se acabó yendo hasta el PSPV-PSOE, de manera que el debate sobre las enmiendas a la totalidad no se produjo como tal. El jueves (ayer) sí votaron todos y, como era de esperar, el texto de Compromís -el único que no decayó- no salió adelante.

Este viernes, PP y Vox han vuelto a convocar Junta de Portavoces. Querían ordenar la comisión de Medio Ambiente de la próxima semana para incluir el debate y aprobación de las enmiendas parciales. Con ese calendario, la Ley del Suelo podía pasar al pleno de la siguiente semana, la del 25 al 26 de noviembre, y quedar aprobada antes de elecciones.

Retraso del trámite

Pero Compromís, en respuesta a la jugada previa de la derecha con la huelga general, ha recurrido a una treta para retrasarlo. La diputada Paula Espinosa, secretaria de la Mesa de la comisión de Medio Ambiente, ha evitado firmar un documento facilitado por los servicios jurídicos de Les Corts ayer jueves en el que se ordenan las enmiendas parciales.

Esto impide que se publique en el Boletín Oficial del Parlamento la citada ordenación de las enmiendas y, con ello, la convocatoria de la comisión. La firma es indispensable para que el trámite siga su curso. Una vez rubrique el documento la diputada de Compromís, lo tendrá que hacer la presidenta de la Mesa, publicarlo en el Boletín Oficial y celebrar una Junta de Síndics que fije la comisión en un plazo no inferior a las 48 horas.

El PP y Vox tienen un margen de pocos días para lograr que la semana que viene se pueda llevar el debate a comisión antes del próximo pleno y el enfado es evidente. Ambos partidos han acusado a la izquierda de bloquear la tramitación de la ley, mientras Compromís y el PSPV han denunciado la "urgencia" y la "persecución" a la diputada de la coalición para que firme.

Argumentan que tienen que estudiar bien un documento facilitado hace pocas horas y que la derecha no puede saltarse todos los días el reglamento de la Cámara.

La presidenta de la comisión de Medio Ambiente envió a última hora del jueves un requerimiento a Paula Espinosa para apremiarla en la rúbrica. El siguiente paso queda en el aire.