"Jetas" y "partido buitre": el PP y el PSPV se echan en cara la gestión en vivienda a las puertas de la campaña electoral

El PP y el PSPV se han echado en cara este jueves la gestión en materia de vivienda en una sesión de control al presidente de la Generalitat a las puertas de la campaña electoral, que se inicia en la noche de este viernes.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha comenzado su intervención afeando Juanfran Pérez Llorca que no quiso someterse a la sesión de control de finales de octubre porque le "avergüenza" la dana, que ha cumplido su segundo aniversario.

También le ha reprochado que el día de la huelga general metieran el debate sobre las enmiendas a la totalidad de la Ley del Suelo "de manera torticera para demostrar que son un partido buitre que especula con la vivienda".

"Mientras en el Congreso se aprueba hoy el decreto Maricamen, ustedes traen aquí la Ley del Suelo más especulativa de toda España. ¿Qué promotores inmobiliarios están detrás de esa norma que tanta prisa tienen por aprobar?", ha señalado.

Pérez Llorca ha replicado que "hay que ser jeta y tener la cara bien dura para hablar de vivienda después de ocho años gobernando". "Lo que aprueban hoy en el Congreso lo hacen en la diputación permanente porque no consiguieron el apoyo", le ha recordado.

"El problema de la vivienda se soluciona gestionando. Lo primero que hay que tener es presupuestos. Ustedes han estado 3 años sin ellos. Lo segundo es bajar los impuestos a todos y especialmente los de la vivienda, cosa que ustedes no han hecho. Y lo tercero es construir viviendas. Hay casi 7.000 en marcha en la Comunitat Valenciana", ha reivindicado el presidente de la Generalitat.

"Aquí hay dos maneras de gobernar. La gente se decidirá el 29 de noviembre por los que gestionan y no embarran", ha añadido.

Los "jetas"

José Muñoz ha hecho mención al calificativo de "jetas" pronunciado por Pérez Llorca. "¿Usted habla de jetas? ¿El que enchufó a su pareja? ¿El del partido que se quedó con pisos protegidos en Alicante? ¿El que tiene un dosier sobre operaciones urbanísticas? ¿El que siguen protegiendo a Carlos Mazón, que cobra 2.000 euros kilometraje por venir a Les Corts con coche oficial? ¿El que se fue por la cara a la final del mundial? Ustedes son el partido de los jetas", ha afirmado el portavoz socialista.

"Han convertido el gobierno del Ventorro en una categoría política. Son los de pactar con maltratadores, los de especular con la vivienda. El 29N se va a decidir un país que va a gobernar para la mayoría y no para la minoría. Y en mayo les vamos a desahuciar de la Generalitat", ha agregado.

Tras mencionar que ha llevado su dosier a la Fiscalía, Pérez Llorca le ha preguntado seguidamente si su partido "asumirá alguna responsabilidad" si el Ministerio Público "vuelve a archivar la denuncia contra él como ha hecho con las anteriores".

Igualmente, ha acusado a los socialistas de dedicarse "a robar" durante los últimos años dinero como el que "iba destinados a la seguridad de los trenes" y de la "indignidad" de permitir que Óscar Puente "vuelva a ser diputado".

"Solo nos faltaba la señora Diana Morant gritando y la principal sospechosa de haber filtrado un audio contra un maquinista muerto aplaudiendo", ha comentado en referencia al mitin en el que estuvieron la líder del PSPV y la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto.

"Intentaron cargarle los muertos a un muerto. Eso no es dignidad, es vergüenza", ha apuntado el presidente de la Generalitat.

Desde el PSPV, su diputada María José Salvador ha vuelto a incidir en la Ley del Suelo. Una norma, ha dicho, que "desprotege al territorio y a las personas" y permite "a los promotores hacer lo que quieren sin plan general".

El vicepresidente del Consell y titular de Medio Ambiente Vicente Martínez Mus le ha respondido que el debate sobre ese texto "fue ayer" y los socialistas "decidieron no estar" -en referencia a que se marcharon del pleno" para apoyar la huelga.

A la carga con Mazón

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha vuelto a la carga con Mazón en su turno. "Alberto Núñez Feijóo ha dicho que ha pagado un precio político importante. ¿Cuál? Hoy ni está. Le han subido el sueldo y pasa 2.000 euros de kilometraje a Les Corts por venir en su coche oficial. ¿Será capaz de ponerlo en la lista y seguir protegiéndolo de la justicia", le ha cuestionado a Pérez Llorca.

El presidente de la Generalitat ha eludido responder a esta pregunta y ha desviado el tiro hacia la exvicepresidenta Mónica Oltra. "Lo que le puedo decir es que nunca seremos un partido como el suyo, que ha sido capaz de poner a una procesada como candidata a la alcaldía de Valencia", ha indicado en relación a que todavía tiene pendiente el juicio sobre presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Baldoví ha afeado al PP, del mismo modo, que la vicepresidenta Susana Camarero no haya dimitido para ir en listas del Senado por miedo a que la imputen en la causa de la dana y ha considerado que a María José Catalá "le importe un pimiento Valencia y Les Corts" por ir de cabeza de lista al Congreso, tal como consideró el propio PP respecto a la exdelegada del Gobierno y candidata a la Cámara Baja, Pilar Bernabé.