Los diputados del PSPV-PSOE, en el momento en el que han abandonado el pleno. José Cuéllar / Corts

El PSPV-PSOE abandona por sorpresa el pleno de Les Corts Valencianes en apoyo a la huelga general

El PSPV ha reculado en su posición inicial sobre la huelga general y ha abandonado por sorpresa el pleno que se celebra este miércoles en Les Corts Valencianes en apoyo al paro.

Los socialistas tenían intención de permanecer en la sesión debido a que en ella se debaten las enmiendas a la totalidad de la Ley del Suelo, una de las normas más importantes de la legislatura impulsada por el PP y que sacará adelante junto a Vox.

Sin embargo, han optado finalmente por ausentarse. El encargado de manifestar la postura de su grupo ha sido el portavoz del PSPV, José Muñoz. Lo ha hecho durante el punto sobre la validación del decreto de ayudas de la Generalitat en respuesta a la dana Adam.

La posición del partido en este texto tenía que ser defendida por el diputado Toni Gaspar, pero ha sido Muñoz quien ha subido a la tribuna. Allí ha afeado al PP y Vox el "atropello democrático" que suponía fijar el debate sobre las enmiendas a la Ley del Suelo el día de la huelga general. Un punto que ambas formaciones introdujeron en una Junta de Síndics celebrada específicamente para ello la semana pasada.

El portavoz socialista ha calificado de "pleno secuestrado" la sesión de este miércoles porque la derecha la aprovecha "para tramitar una Ley del Suelo especulativa que lo que quiere es hacer de la vivienda un negocio".

"El día de la dana de 2024 aprobaron una norma para que se pudiera construir a 200 metros de la costa. Hoy, día de la huelga general, aprueban una para que se pueda especular", ha indicado Muñoz.

A continuación, ha señalado que su partido secunda la huelga y que las elecciones del 29 de noviembre "habrá una mayoría social que echará a la calle" a la derecha.

Tras aplausos de su grupo, todos han abandonado el hemiciclo, que se ha quedado con toda la bancada de la izquierda vacía. Compromís ya había comunicado desde el principio que haría huelga, de manera que sus diputados directamente no han acudido.

La posición de los socialistas resulta llamativa porque no era la inicial. Desde el PSPV daban por hecho la semana pasada que asistirían al pleno. En el grupo se consideraba que era peor la ausencia que entrar a debatir las enmiendas de una norma tan relevante como la Ley del Suelo.

Finalmente, han cambiado de opinión y han decidido visibilizarlo en la sesión. En todo caso, tanto este partido como Compromís estarán presentes en la votación del texto, que será este jueves.

Llegado el punto de las enmiendas de la Ley del Suelo, ha entrado en el hemiciclo la diputada Paula Espinosa para que la enmienda a la totalidad de Compromís no decaiga. En una breve intervención, ha censurado el espíritu especulativo de la norma y que no solucione el problema de la vivienda. Posteriormente se ha vuelto a marchar.