La Comunitat Valenciana, la autonomía en la que más crece el gasto en educación: aumentó su inversión un 11.8%

Con un incremento de su inversión en un 11,8% respecto al curso anterior, la Comunitat Valenciana fue una de las regiones que más aumentó el gasto educativo en 2024 junto a la Región de Murcia.

Así se desprende de los resultados publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre el Gasto público en Educación, destinado a todos los niveles de educación por el conjunto de las Administraciones Públicas.

Según los datos, Andalucía fue la que más dinero invirtió en 2024 (11.585 millones de euros), seguida de Cataluña (9.672 millones), Madrid (7.496 millones) y la Comunitat Valenciana (6.791 millones).

En concreto, Valencia destaca en 2024 por ese crecimiento de su inversión del 11,8 % frente a 2023 que redujo el gasto educativo en casi un 1 %.

En 2024, Castilla-La Mancha invirtió el 0,1 % más que el año anterior, con 2.314 millones de euros, mientras que Andalucía incrementó su gasto el 1,3 %.

El resto de comunidades incrementaron su gasto educativo en 2024 por encima casi del 4 %: Aragón y Castilla y León (el 7,2 % de aumento, respectivamente), País Vasco (6,6 %), Canarias (6,5 %), Baleares y La Rioja (5,6 %, respectivamente), Madrid y Cataluña (5,5 %, cada una), Navarra y Galicia (5,4 %, respectivamente), Asturias (4,3 %) y Cantabria (3,7 %).

El gasto público en educación en el 2024 para el conjunto de las Administraciones y Universidades Públicas fue de 71.396 millones de euros, lo que supone casi el 4,5 % del PIB y un aumento del 5 % en relación con el de 2023.

Este aumento se produce, tanto en el gasto asociado a la educación no universitaria, que aumentó el 5,1 %, como en la educación universitaria, que creció el 5,4 %.

En Educación Infantil y Primaria, incluida la Educación Especial el gasto público educativo supone el 33,5 % del total y en la Educación Secundaria y Formación Profesional el 30,4 %. El gasto de Educación Universitaria representa el 19 % del total.

Y las becas y ayudas al estudio alcanzaron el 4,8 % hasta los 3.304,5 millones de euros, suponiendo un incremento en 2024 respecto al año anterior del 1 %.

Formación Profesional

El gasto destinado a la Formación Profesional acreditable dirigida a personas trabajadoras fue de 1.520 millones de euros, el 3,7 % más.

De los 71.396 millones de euros de gasto educativo total, el 7,1 % fue gasto de los Ministerios de Educación y FP y de Universidades (que disminuyó el 5,6 % frente a 2023) y el 84,2 % fue gasto de las administraciones educativas de las comunidades autónomas (que aumentó el 5,4 %).

Al resto de otros Ministerios y de otras Consejerías, junto con la Administración Local, le corresponde el 7,7 % del gasto global.