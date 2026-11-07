La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto de precampaña este sábado en Valencia Rober Solsona / Europa Press

Ayuso acusa a Sánchez "de tener miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real" y avisa sobre Urda: "La corrupción mata"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó este sábado el marco de la campaña socialista y señaló que el miedo es el que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cambiar La Moncloa por Soto del Real".

En un mitin en Valencia, ironizó con que el PP ya gobierna en muchas comunidades autónomas y subrayó que el miedo en España es "coger un AVE o un Cercanías, es ser artista y no pensar como la dictadura que coloniza los servicios públicos o que te invadan como en Ceuta".

"Versan esta campaña en el miedo al cambio, pero ellos a lo que tienen miedo es a cambiar La Moncloa por Soto del Real", dijo entre aplausos. La presidenta madrileña logró reunir a más de 500 personas y la expectación fue máxima, con varios balcones cercanos abarrotados.

Además, en referencia al accidente ferroviario de Urda en el que murieron 69 personas, señaló que "la corrupción mata". Al respecto, lamentó que haya tenido que suceder otro accidente "para que la gente vea lo lejos y lo bajo que ha caído el sanchismo", al que acusó de "estar ocupado en robar, desfalcar y perseguir el Estado de Derecho". "Mata que se usen los fondos europeos en lugar de para reforzar las infraestructuras para robarlo", añadió.

En un discurso muy duro en el que llamó a los socialistas "caraduras", "mafia", "banda del Peugeot" o "jetas", denunció los casos de corrupción que afectan al partido e hizo suya la frase de Zapatero, al que se refirió como "José Luis Rodríguez Joyero", de que ser socialista es tener poco y dar mucho: "efectivamente, es tener poco y dar mucha vergüenza". "Han criminalizado la vida normal y han normalizado el crimen", añadió, al tiempo que aseguró que "ya está bien de tanto abuso e impunidad".

La líder de los populares de Madrid también tuvo palabras contra los sindicatos a quienes acusó de organizar una huelga general contra la alternancia política. "¿Dónde estaban, entre mariscada y mariscada, mientras el salario medio está congelado?", cuestionó.

Finalmente, defendió al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, sobre quien aseguró que "cumplirá" porque "ha vivido la situación más dantesca, frente a un tirano que no respeta la democracia".

"Lo único que necesitamos es a un dirigente, a un presidente, a un jefe de equipo que entienda que la vida en la Comunitat Valenciana es de una manera, en Barcelona de otra y en Galicia de otra, y que cada uno, siendo auténtico, puro y real, puede pertenecer a un gran conjunto, a esta nación de ciudadanos libres e iguales", señaló.

Visita a un mercado

Antes del encuentro con afiliados y simpatizantes en pleno centro de la capital, Ayuso acompañó a la alcaldesa de Valencia y número uno de la lista del PP por la provincia de Valencia, María José Catalá, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al mercado del Cabanyal, donde hubo algunos gritos de "fuera, fuera" y otras muestras de cariño. "Te mereces un monumento", le dijeron algunas de las tenderas.

Ayuso, Mompó y Catalá en el mercado. EE

De hecho, durante el discurso, Catalá señaló que la campaña del PP será "de calle" y "sin miedo". "A ver si ellos tienen narices de ir a la calle, ellos que se ponen tan chulitos y se ponen a darse besitos", ironizó la candidata del PP.

La también alcaldesa tuvo palabras para Valencia. Recordó los compromisos de Alberto Núñez Feijóo con la ciudad, como el túnel de Serrería o el soterramiento de las vías, y criticó que Sánchez ofreciera este viernes en Valencia "un mitin franquicia, que podría haber hecho en Toledo con su chófer".

"Este país necesita libertad, orgullo de españoles, que nadie vuelva a sufrir lo que han sufrido los ceutíes, que nadie tenga miedo de coger un AVE", añadió durante su intervención.

Ayuso, Catalá y Llorca en el mitin de Valencia este sábado EE

Sobre su futuro político, ya que es también candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, señaló que ser alcaldesa es "lo más bonito" que le ha pasado. "Pienso seguir siendo alcaldesa todo el tiempo que queráis vosotros", dijo, aunque remarcó que había aceptado liderar la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia porque hacía falta dar "un paso adelante por España, por Valencia y por Feijóo".

Al respecto, señaló que esta campaña significa "la salvación de nuestro país". "Estamos eligiendo entre democracia y tiranía, votemos unidos, saquemos a Pedro Sánchez de la Moncloa", concluyó.

Pérez Llorca

Abrió el mitin el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que empezó agradeciendo a su homóloga madrileña el apoyo de la Comunidad de Madrid durante la dana de noviembre de 2024.

Durante su intervención reivindicó “otra forma de hacer política, sin dividir ni enfrentar” y aseguró que los dirigentes del PP “no necesitan coches blindados y van por la calle escuchando a la gente”. “Somos el partido de la gente normal”, añadió el jefe del Consell, quien puso en valor la bajada de impuestos de su Ejecutivo.

En esta línea, criticó el “abandono” por parte del Gobierno central y afeó a Sánchez que en su mitin en Valencia este viernes “no dijera que iba a arreglar las obras antirriadas, las conexiones ferroviarias o las infraestructuras que necesita la Comunitat Valenciana”. “Vinieron a corear a Óscar Puente”, criticó.