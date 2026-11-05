El PSOE 'resucita' a Mazón para ensalzar la dimisión de Puente ante la reaparición de Sánchez en el mitin de Valencia

El mitin que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este viernes en Valencia se ha convertido en la escenificación del volantazo de la campaña electoral del PSOE. Con la reciente dimisión de Óscar Puente, los socialistas han optado por reconducir su argumentario para ensalzar esta renuncia del ministro de Transportes y compararla con la tardanza de Carlos Mazón, quien permaneció como presidente de la Generalitat hasta pasado un año de la fatídica dana.

No es casualidad la elección de Valencia para la reaparición de Sánchez, quien ha dejado claro con multitud de decisiones la importancia que otorga a la Comunitat y, especialmente, a la provincia afectada por la tragedia de octubre de 2024.

El lugar de reactivación de la campaña electoral tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) es algo que ya se decidió antes del anuncio de Puente de este miércoles. Los socialistas creen que todavía pueden pelear por apoyos pese a las encuestas que otorgan una amplia victoria al bloque conformado por PP y Vox.

Además, la federación valenciana tiene para el líder del PSOE un peso importante al tener al frente a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. El mitin se ha fijado con una antelación de apenas cuatro días y el partido necesitaba de una organización que lograra una importante movilización.

De ahí que el PSPV haya comunicado a todos sus cargos y candidatos que la asistencia es obligatoria y tenga previsto fletar autobuses. La intención es demostrar fuerza y un cierre de filas total en un aforo que, en realidad, se limita a alrededor de 2.000 personas, pues el lugar elegido es el polideportivo del Cabanyal.

En el acto está previsto que intervengan Diana Morant, Rebeca Torró -secretaria de Organización del PSOE- y Pilar Bernabé -exdelegada del Gobierno, candidata al Ayuntamiento de la capital y cabeza de lista al Congreso por Valencia en otra muestra más de que Sánchez ha basado toda su estrategia en tratar de ganar él-.



El mitin servirá para evidenciar el cambio de estrategia de campaña de los socialistas, que ahora tienen que aparcar el arriesgado tono festivo, de bailes, alegría y amor con el que pretendían inundar el camino a las urnas.

Del silencio al retorno

No cabe duda, sin embargo, de que tratarán de sacar cabeza con la dimisión de Puente. En la federación valenciana es un escenario con el que contaban. No queda muy claro si por información o por deseo, los socialistas valencianos comentaban estos días que no podía llegar el viernes sin que se hubiera producido la renuncia.

De manera que la sensación es de alivio. Tras una semana en silencio absoluto, las reacciones durante la jornada de este miércoles avanzan cuál será el discurso del mitin. El PSOE ha rescatado a Carlos Mazón para hacer énfasis en que tardó un año en dimitir y todavía permanece aforado como diputado de Les Corts Valencianes. Lo compara, lógicamente, con la rápida dimisión de Puente pese a que no es un escenario que Sánchez quisiera.

La gran responsabilidad de su ministro de Transportes frente a la falta de ella en el caso de un expresidente de la Generalitat apoyado por Alberto Núñez Feijóo sería el resumen.

El PP trata de contrarrestar este argumento con otro también relevante: si existe equiparación de cargos, la renuncia de Puente es la equivalente a la de la exconsellera de Interior Salomé Pradas, quien fue destituida por Mazón 22 días después de la dana.

Y ya, de paso, hace hincapié en que el que fuera presidente de la Generalitat dejó su puesto en noviembre de hace un año, cosa que no ha hecho Pedro Sánchez pese a lo que los populares consideran una nefasta gestión de la tragedia y un cúmulo de causas judiciales que lo señalan.

Vuelta a la dana

Todas estas réplicas han circulado en las últimas horas por redes sociales. La líder del PSOE de Aragón Pilar Alegría se enzarzó con la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en X. La primera sacó a colación a Mazón y la segunda le replicó que "Puente había tardado 9 meses y 3 accidentes mortales en dimitir" y que Sánchez, "el que aplaudía a Ábalos y abrazaba a Puente, sigue ahí".

Alegría le respondió con los abrazos de Feijóo al expresidente de la Generalitat y Muñoz le sacó los de Sánchez al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien estuvo en prisión provisional.

El líder del PP también ha tenido que salir a responder sobre la comparación con Mazón en varios medios. Feijóo ha señalado en diversas ocasiones que el expresidente de la Generalitat se fue y el del Gobierno no. "Es evidente que yo no he avalado y he sido crítico con esa gestión", llegó a afirmar en una entrevista.