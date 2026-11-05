El PP y Vox llevan a pleno las enmiendas a la Ley del Suelo el día de la huelga general, cuando Compromís no estará

El PP y Vox han acordado forzar un cambio en el orden del día del próximo pleno de Les Corts Valencianes, que se celebrará el miércoles y el jueves de la semana que viene. El miércoles es 11 de noviembre, jornada en la que está convocada la huelga general. Compromís ya anunció que sus diputados se sumarían y, por tanto, no asistirían al Parlamento.

Esta intención de la coalición ha sido contestada por la derecha, que ha celebrado una Junta de Portavoces este jueves para introducir en el pleno el debate y votación de las enmiendas a la totalidad a la Ley del Suelo.

El debate tendrá lugar el miércoles, día de la huelga, y la votación el jueves. De manera que Compromís, salvo que cambie de opinión, únicamente participará en la votación.

La oposición ha acusado al PP y a Vox de "retorcer" y de "vulnerar" el reglamento de la Cámara. Los populares, por su parte, han afeado a Compromís que utilice una "cortina de humo" y que practique "filibusterismo político" para "engañar a los ciudadanos". "Quieren ir a la huelga y no saben cómo desmontar la historia", ha afirmado su portavoz, Nando Pastor.

La situación, desde luego, resulta llamativa. La Ley del Suelo es una de las normas más importantes que el PP tiene que sacar adelante en este periodo de sesiones con el apoyo de Vox. Se trata de aquella que deroga y sustituye íntegramente el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

Aunque no supone configurar desde cero el sistema urbanístico valenciano, sí se incluyen modificaciones de mucho alcance y, sobre todo, se aglutina en una misma norma toda la legislación de este ámbito después de años en los que se han ido aprobando modificaciones a través de otras figuras legislativas.

Así que el texto tiene una especial trascendencia y la oposición lo ha criticado duramente por su carácter "especulativo". Motivo por el que tanto el PSPV como Compromís presentaron enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales.

Primero tienen que pasar por el pleno las de la totalidad. Y, aunque no estaba previsto para el próximo, el PP y Vox han forzado la introducción de este debate el día de la huelga que secunda Compromís. Lo hacen con la intención de retratarlos en su ausencia y, de paso, de ironizar sobre las ganas de trabajar de sus diputados. Lógicamente, desde la coalición critican esta "jugarreta".

El PSPV, aunque también ha saltado contra la derecha, no se encuentra del todo en sintonía con Compromís en el posicionamiento. Los diputados socialistas no van a hacer huelga. De hecho, hay alguno que comenta que es peor la ausencia del pleno en el debate de una norma tan relevante.