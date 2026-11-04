La Generalitat se abre a negociar con los docentes las reivindicaciones de la huelga pero sin reuniones temáticas

La Conselleria de Educación del Gobierno valenciano retomará a partir de la próxima semana las negociaciones con los sindicatos docentes sobre los puntos que quedaron pendientes tras la suspensión de la huelga educativa indefinida.

Lo hará, eso sí, dentro de las mesas ordinarias de negociación y no a través de reuniones sectoriales como la que tuvieron lugar en mayo, donde las organizaciones sindicales y altos cargos del departamento ubicado en la Avenida de Campanar discutían de forma temática sobre las principales reivindicaciones que tenía el profesorado para la mejora de la enseñanza pública.

Una decisión que el departamento que dirige Carmen Ortí trasladó este martes a STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT. Un encuentro que los sindicatos venían reivindicando desde hacía semanas, ya que la última cita de estas características fue aplazada por los estragos que causó la dana Adam en varios centros educativos.

Desde que se retomaron las clases el pasado 9 de septiembre, los sindicatos docentes han presionado a la Generalitat para recuperar la negociación sobre los siete puntos en los que la administración y el profesorado no lograron llegar a un acuerdo.

Se trata de la reducción de las ratios, el aumento de plantillas, la mejora de la inclusión, de las infraestructuras educativas, el fomento del uso del valenciano, Formación Profesional y el incremento retributivo.

Tras cinco semanas de huelga, la Generalitat y los representantes de los docentes tan solo lograron alcanzar un acuerdo para reducir la carga burocrática. ANPE decidió no secundarlo, pero aun así fue el único documento que generó cierto consenso entre las partes.

Ahora, los sindicatos pedían retomar las negociaciones. Y hacerlo de la misma manera que se abordó entonces: con mesas temáticas en las que se abordara punto por punto. Pero no será finalmente la manera en la que se reactivarán las conversaciones.

No en vano, Educación trasladó a los negociadores que existen un calendario donde hay 47 reuniones convocadas hasta junio de 2027. Por lo que la intención es incorporar los asuntos pendientes a estas reuniones ordinarias que ya están programadas.

En cualquier caso, la responsable del ramo quiso dejar la puerta abierta a estudiar encuentros adicionales para situaciones concretas.

Por lo pronto, el primer asunto que volverá a la mesa será el de las plantillas docentes, cuya negociación está prevista para el 10 de noviembre con la Dirección General de Personal Docente.

Con todo, la propuesta de la Generalitat supone reactivar unas conversaciones que llevaban más de tres meses prácticamente paralizadas.

Temas pendientes

Apenas dos semanas después del inicio de la huelga educativa, CSIF y ANPE apoyaron el acuerdo de mejora salarial propuesto por la Generalitat.

Este contemplaba un aumento de 200 euros brutos mensuales hasta 2028. Es decir, que su aplicación sería progresiva: 75 euros desde este mes de septiembre, otros 75 euros en enero de 2027 y los 50 restantes en enero de 2028.

Pese a ello, el resto de los sindicatos no han dado por zanjado el asunto y siguen reivindicando que se reabra la negociación sobre las cuantías. Mientras tanto, el Gobierno valenciano defiende que este incremento ha permitido situar a los docentes valencianos como los mejor pagados de España.

Reunión de la Conselleria de Educación con los sindicatos. EE

Con todo, el acuerdo se puso en marcha el pasado mes de septiembre. Y la intención del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es activar otras tres mejoras a pesar de no haber logrado el acuerdo con las organizaciones sindicales.

En concreto, en lo que respecta a las ratios, plantillas e infraestructuras al considerar que son "medidas que beneficien a los alumnos y a las familias".

El president también adquirió el compromiso de bajar las ratios hasta alcanzar el objetivo de 22 alumnos en Infantil,22 en Primaria, 25 en Educación Secundaria Obligatoria y 28 en Bachillerato en un plazo máximo de tres años.

El Gobierno de España, cabe apuntar, ha fijado en su nueva ley -que todavía debe superar el trámite parlamentario para entrar en vigor- como límite temporal el curso 2031/2032, es decir, seis años.

El diseño del Ejecutivo valenciano plantea que en ningún caso se pueda superar los 18 menores en una clase de 2-3 años a partir del curso 2027/2028. Es decir, en el último año del primer ciclo de Infantil.

La ratio en el segundo ciclo de Infantil, es decir, la etapa comprendida entre los 3 y los 5 años, pasaría a ser de 22 alumnos ese mismo curso. Y lo mismo ocurriría en 1º y 2º de Primaria.

En el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez, la progresividad tan solo alcanzaba a un curso por año. Esto significa que se comenzaba con la reducción a 22 infantes por clase en 1º de Primaria en 2027/2028 y, al año siguiente, 2028/2029, se aplicaba en 2º. Y así, hasta completar toda la etapa en cuestión.

Para acelerar su aplicación, no obstante, el Gobierno valenciano propone hacerlo en dos cursos cada año. De esta manera, la reducción a 22 menores por clase en 3º y 4º de Primaria llegaría en el curso 2028/2029 y en 5º y 6º en 2029/2030.

En caso de que no pudiera aplicarse la reducción del número de niños en cada clase por falta de infraestructuras, la Generalitat garantizaría la dotación de personal adicional en la plantilla para atender al alumnado en base a las ratios permitidas.

Por lo que respecta a la ESO, la reducción propuesta bajaría de 30 a 25 alumnos por aula también de forma progresiva. Comenzarían con 28 alumnos en 1º de la ESO en 2027/2028 y cada ejercicio bajaría un infante por clase hasta completar la previsión en 2029/2030.

En Bachillerato la intención es bajar de 35 a 28 estudiantes por clase y culminar en el mismo periodo que la etapa de la ESO.

Infraestructuras y docentes

El compromiso de la Generalitat es también poner en marcha el Plan EduClima para climatizar colegios. Una iniciativa que fue apoyada por la mayoría de los profesores valencianos, pero que los sindicatos rechazaron firmar en la mesa de negociación previa a verano.

De las 30.238 personas que participaron en la encuesta elaborada por los representantes de los docentes, las fuerzas sindicales tan solo tuvieron en cuenta 26.217 votos.

Este 2026 se destinarían 32 millones de euros para acondicionar algunos centros, mientras en los próximos ejercicios los fondos aumentarán hasta los 36 millones por año. El programa será también plurianual, pues la inversión total prevista es de 140 millones de euros entre 2026 y 2029.

Ahora bien, dado que la ejecución del programa podría dilatarse en el tiempo, el Gobierno valenciano ha activado de forma transitoria unas ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros para que cada centro instale aparatos móviles para rebajar las temperaturas en las aulas.

De forma paralela, el Ejecutivo valenciano busca poner en marcha el Plan +Maestro para contratar a 7.742 nuevos docentes, de los cuales 2.742 se destinarán a cubrir las necesidades derivadas de la bajada de ratios propuesta. El calendario que manejaría su Ejecutivo para acometer este programa iría de 2027 hasta 2031.

Las 5.000 nuevas incorporaciones restantes se repartirán de la siguiente manera: 2.800 docentes para atender la escolarización sobrevenida mediante la habilitación de nuevas unidades y recursos extraordinarios que permitan cumplir con el aumento de la demanda.

Otros 1.249 profesionales serían para la dotación de puestos adicionales en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) "en todos los centros de educación Infantil y Primaria" de la Comunitat Valenciana.

Cerca de 700 plazas corresponderían a un "medio puesto" que permitiera compensar las horas destinadas a la función directiva en las escuelas infantiles de primer ciclo, dado que en el acuerdo ya se contempla que el segundo maestro pueda realizar este tipo de tareas.