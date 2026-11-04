La Fundación Naturgy ayuda a 47.000 personas afectadas por la dana en la Comunitat: "Es un programa inspirador"

"Dicen que dos años es mucho tiempo". Sin embargo, para la Fundación Naturgy, todo ese tiempo desde la trágica dana del 29 de octubre de 2024 ha servido para llevar a cabo el proyecto 'Sumando Energías por Valencia', un plan que ha beneficiado a cerca de 47.000 personas mediante un amplio conjunto de actuaciones.

La Fundación Naturgy ha celebrado este miércoles el acto de clausura del programa en un encuentro, que ha reunido a más de 1.400 asistentes de la comunidad educativa, cargado de emoción, simbolismo y reconocimiento a todo el trabajo realizado en los últimos meses.

Además, ha contado con la presencia de Francisco Reynés, presidente de Naturgy; Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

El acto, que ha sido conducido por la actriz Abril Zamora, ha dado voz a los verdaderos protagonistas de la tragedia de la mano y ha permitido conocer los resultados y aprendizajes de más de un año de trabajo.

'Sumando Energías por Valencia' nació para impulsar la recuperación del territorio mediante soluciones capaces de responder a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, generar capacidades y oportunidades duraderas.

El programa, tal y como se ha recordado durante el acto, ha trasladado al territorio el conocimiento y la experiencia de Fundación Naturgy en energía, acción social, educación, empleabilidad, medioambiente y divulgación sobre cuatro ejes concretos: personas, educación, empleo y medioambiente.

Con la base en estos pilares, la Fundación Naturgy ha combinado la rehabilitación energética de viviendas, el apoyo a entidades sociales, la instalación de sistemas solares, la educación energética, la formación profesionalizadora, la recuperación de espacios naturales y la elaboración de estudios sobre la resiliencia del territorio.

La ayuda, en datos

En datos, se han llevado a cabo 600 rehabilitaciones energéticas en viviendas afectadas a partir de mejoras en aislamientos y carpinterías, reparación de humedades, sustitución de calderas, termos y electrodomésticos, y diferentes intervenciones en instalaciones eléctricas y de gas.

La iniciativa ha apoyado, además, la rehabilitación energética de siete entidades sociales y ha instalado sistemas de generación solar en 22 centros de atención a personas vulnerables. A estas actuaciones se suman cerca de 140 talleres de la Escuela de Energía, dirigidos a familias y profesionales de los servicios sociales.

En el ámbito educativo, el programa ha acompañado a 132 centros educativos de los municipios afectados, combinando actuaciones dirigidas a mejorar sus instalaciones con iniciativas de sensibilización y formación.

En total, se han instalado placas solares en 42 colegios, se han realizado 40 auditorías energéticas educativas y se han impartido 449 talleres dirigidos a alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, con el objetivo de acercar a los estudiantes conocimientos sobre energía, sostenibilidad y consumo responsable.

Las auditorías pedagógicas, los consejos energéticos escolares y las actividades desarrolladas dentro del programa Efigy Education han acercado a las aulas los principales retos de la transición energética y han promovido las vocaciones científicas y tecnológicas.

En la línea de empleo, gracias a siete itinerarios formativos y 21 acciones, un total de 348 personas han adquirido nuevas competencias y conocimientos especializados.

Algunos de estos programas se han desarrollado con la colaboración de organizaciones sectoriales, universidades y entidades certificadoras, y han combinado contenidos teóricos con prácticas en instalaciones reales. Como resultado, 52 participantes ya han accedido a un puesto de trabajo.

El eje medioambiental se ha concretado en seis jornadas de voluntariado, que han movilizado a 200 voluntarios y vecinos de la Comunidad. Estas actuaciones han permitido intervenir cerca de dos hectáreas de espacios naturales y retirar 1.500 kilogramos de residuos y restos.

Casi 50.000 personas

Por su parte, en el acto también han intervenido representantes de las administraciones que han participado en el programa. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha destacado que es "un programa inspirador que va más allá de la recuperación tras la dana y que destaca que lo más importante es transformar el territorio".

Por otro lado, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha recordado las consecuencias devastadoras de la dana y el compromiso de la compañía con Valencia. "Casi 50.000 personas han podido resarcir sus problemas gracias al programa, se trata de una colaboración tripartita".

Por último, Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, subrayó el esfuerzo de la Generalitat para afrontar la recuperación.

"Tenemos muy presente que esta tarea va mucho más allá de reconstruir infraestructuras", ha apuntado en su intervención.

Los verdaderos protagonistas

En el acto, los principales protagonistas han sido los niños y niñas con la música y la creación colectiva como expresión de agradecimiento, esperanza y futuro.

Uno de los momentos más especiales del acto ha sido el estreno de ‘Un sol invitado’, una canción compuesta por la cantante valenciana Alba Reche a partir de las palabras, emociones y experiencias compartidas por los niños y niñas participantes en el programa.

Más de 1.100 escolares se han sumado a la interpretación de la canción desde el auditorio, mientras un coro de 100 niños y niñas ha acompañado a la artista sobre el escenario. La canción recoge su vínculo con el territorio y su mirada de esperanza hacia el futuro.

Para Alba Reche, artista ilicitana, "la ternura ha sido una emoción fundamental en este proyecto. Ha sido una suerte poder conocer a todos estos nenes y nenas, una de las mejores experiencias de mi carrera".

El encuentro se ha complementado con una exposición colaborativa elaborada a partir de trabajos, reflexiones y expresiones artísticas del alumnado de los centros participantes. La muestra recoge sus vivencias tras la dana y nace con la voluntad de preservar la memoria de lo ocurrido y dejar un testimonio colectivo del camino recorrido.