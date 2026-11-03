La exconsellera de Vox Elisa Núñez acude a la sede del PP para volver a afiliarse: "Es una decisión meditada"

La exconsellera de Justicia e Interior de Vox, Elisa Núñez, ha anunciado su vuelta al PP. Tras su paso por el Gobierno valenciano y la baja del partido de Santiago Abascal después de que salieran de los Ejecutivos autonómicos en julio de 2024, Núñez considera que "es el momento de aportar todo" lo que esté en su mano "para que se produzca el cambio político tan necesario en España".

"He vuelto a casa, he retornado al PP", ha indicado este martes en un mensaje a través de Whatsapp y en una publicación en redes sociales. Se muestra convencida de que esta formación es "la mejor opción para recuperar la dignidad y la confianza institucional que los españoles necesitamos".

La exconsellera de Vox se ha prodigado desde hace tiempo en multitud de actos de los populares, entre ellos el congreso que aupó a Alberto Núñez Feijóo como líder. Este mismo lunes fue a la sede del PP para afiliarse. Llegó sola, aunque allí se encontraba Josep María Felip, confirman fuentes del partido.

El que fuera director general de Cooperación con el exconseller Rafael Blasco -y uno de los condenados en esta causa- es considerado una persona cercana al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Ha sido una de las caras más visibles en los actos organizados por él donde ha proclamado que quiere ser candidato en las elecciones de 2027 y líder del PP valenciano.

Aun así, Felip ha seguido participando de manera activa en la vida interna del partido y fuentes populares señalan que es una persona rehabilitada que ha cumplido con la Justicia.

Tras esta "alta" oficial en el partido, Núñez se desplazó a la conferencia que pronunciaba el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el Club de Encuentro Manuel Broseta.

La exconsellera resta importancia a si alguien le acompaña y circunscribe el paso adelante a una cuestión puramente personal. "Es una decisión meditada", señala en conversación con este periódico.

En sus publicaciones en redes sociales, una de las personas que le ha dado la bienvenida ha sido el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Este tipo de felicitaciones no parecen casuales. Aunque todavía es pronto para saber su destino en el PP, ya se especula con si habrá algún lugar para ella en listas o en el nuevo Ejecutivo si los populares revalidan la Generalitat.

La salida del Consell

Elisa Núñez fue cesada de su cargo de consellera de Justicia en julio de 2024, junto al entonces vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, y al titular de Agricultura, José Luis Aguirre, por la salida de Vox de los gobiernos autonómicos.

Días después, comunicó al líder de la formación, Santiago Abascal, su baja como afiliada del partido en una carta en la que expresaba su desacuerdo con la decisión de abandonar los ejecutivos autonómicos y con "la deriva radical" de la formación "en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer".

"Acaté la decisión, de la que me enteré por los medios de comunicación, recluyéndome en el silencio por lealtad, pero sin compartirla. Silencio que rompo, cuando la distancia ha borrado sus efectos lógicos en mi ánimo. Ahora, y solo ahora, es cuando le comunico mi decisión", manifestaba.

Núñez es profesora desde 2004 en la Universidad Católica de Valencia y Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante. También es experta en políticas públicas de inmigración y abogada en ejercicio desde 2019, labor en la que se ocupa en este momento. Además, colabora en varios medios de comunicación.