Roger Llanes toma posesión como delegado del Gobierno en la Comunitat y promete "una coordinación sin trincheras"

El nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, se ha comprometido este lunes a mantener abierto un proceso de escucha con la Generalitat y con las Administraciones locales, basado en "la coordinación leal y exigente, sin trincheras y con el único objetivo del bienestar común".

Así lo ha señalado en su toma de posesión, un acto en el que ha prometido el cargo en valenciano y al que han asistido los tres ministros valencianos: la titular de Ciencia, Diana Morant, el de Hacienda, Arcadi España, y el de Agricultura, Luis Planas, así como su antecesora, Pilar Bernabé.

Entre sus objetivos, Llanes ha citado el de seguir con la reconstrucción tras la dana de 2024 "hasta que la última comarca afectada recupere por completo su dinamismo y su orgullo", porque reconstruir no es solo "reparar carreteras limpiar calles", sino es "devolver la dignidad" y dar futuro.

También se ha comprometido a asegurar el desarrollo de las elecciones generales del 29 de noviembre, para que sean "de nuevo ejemplo y motivo de orgullo" del sistema democrático, y por ello no se van a escatimar esfuerzos para que la ciudadanía de la Comunitat Valenciana pueda ejercer "con absoluta normalidad sus derechos y libertades".

Además, ha afirmado que en estos "tiempos complejos de transformaciones estructurales profundas", la Delegación será "un motor activo para garantizar que estas transformaciones se hagan de forma justa sin dejar a nadie atrás", y ha asegurado que empieza esta nueva etapa como un servidor público comprometido con tres décadas de experiencia.

Llanes ha afirmado que tendrá siempre "las puertas abiertas para escuchar, cooperar y mejorar la vida" de la ciudadanía, y ha agradecido a Bernabé su "trabajo titánico", especialmente en los días "de dolor infinito, de barro y de incertidumbre" de la dana, cuando la sociedad valenciana necesitaba respuestas urgentes y el Gobierno estuvo "desde el primer minuto".

La despedida de Bernabé

La exdelegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha afirmado que sus cuatro años y medio en este cargo han sido "de mucha intensidad, de muchas alegrías también, de mucho reconocimiento, pero también de mucha tristeza, de mucha pena y mucha responsabilidad", y le ha dicho a su sucesor que tiene por delante "un camino precioso".

La Delegación del Gobierno "ha sido para mí una escuela de vida, pero sobre todo ha sido un reconocimiento a la política", que no es un líder en concreto, sino todas las personas que forman parte de las Administraciones, ha asegurado Bernabé, quien ha reivindicado que el fin de la política es "ser útil para que la gente viva mejor".

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha destacado que cuando llega una desgracia y la gente sufre lo más importante es que las instituciones "estén a la altura" y se confíe esa responsabilidad a personas "capaces y buenas", que "den la cara" y que "digan la verdad", y ha asegurado que Bernabé ha sido un "símbolo de la buena política" y Llanes, un relevo "dignísimo".

Las instituciones públicas "no están para protegerse a ellas mismas", sino a la ciudadanía, para "dar certezas" cuando hay incertidumbres, "seguridad cuando hay miedo y respuestas cuando hay preguntas", ha señalado Morant, quien ha considerado que hoy más que nunca toca defender la democracia y seguir liderando el progreso compartido.

Durante el acto, huelga subrayar, ninguno de los tres ministros ha querido aceptar preguntas de los medios convocados. A su llegada, Morant ha sido cuestionada sobre si el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería dimitir tras el accidente ferroviario de Urda. La titular de Ciencia, no obstante, no ha querido responder a los periodistas.