El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en uno de sus últimos mítines. EFE / Santi Otero

Pedro Sánchez reactivará la precampaña electoral tras el accidente de Urda con un mitin en Valencia

Pedro Sánchez reactivará la precampaña de las elecciones del 29 de noviembre tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) con un mitin en Valencia este viernes. Desde el PSPV-PSOE señalan que será el primer acto de estas características después de la tragedia y que supondrá retomar la movilización de cara a los comicios generales.

El mitin se celebrará en la ciudad. Se tratará del primero de Sánchez en este territorio en precampaña, pero es posible que no sea el último. Ya en campaña, los socialistas tenían marcado el 22 de noviembre como fecha para su mitin central.

En todo caso, señalan, "se irá viendo". Primero, el de este viernes.

El accidente ferroviario que ha dejado 69 víctimas mortales obliga al PSOE a replantear el enfoque de su campaña. El partido ha sufrido estas jornadas un parón y fuentes socialistas dan por hecho que tendrán que aparcar el tono festivo, de bailes, alegría y amor con el que pretendían inundar el camino a las urnas.

La intención era la de mostrar "buen rollo" frente al "gris" del resto de partidos y transmitir la ilusión de la remontada pese a las encuestas que otorgan al PP y Vox una amplia mayoría para formar Gobierno. El último sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL hunde todavía más a Sánchez tras la tragedia.

El accidente y un cuestionado ministro de Transportes (Óscar Puente) han dado al traste con este planteamiento. Nadie está ya para fiestas y el arriesgado enfoque de campaña ya no sirve.

Desde este domingo, el partido ha ido retomando actos en territorios y lo previsible era que esta semana la precampaña cogiera algo de ritmo. El tono deberá ser ahora más solemne, opten por los formatos que opten.

En todo caso, los mítines centrales está previsto que se mantengan y el de este viernes en Valencia se plantea con normalidad y con una elevada asistencia.

Para Sánchez, al igual que para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la Comunitat es un territorio fundamental como en cada cita electoral. En el caso de Valencia más todavía, pues aunque los sondeos dan la victoria a la derecha existe un importante porcentaje de indecisos.

Además, se tratará de las primera elecciones tras la fatídica dana de octubre de 2024 y los dos grandes partidos son conscientes de la importancia de decantar el voto en las poblaciones afectadas.

Tampoco es casualidad que el PSOE y el PP hayan optado por cabezas de lista al Congreso potentes por esta circunscripción (Pilar Bernabé, hasta ahora delegada del Gobierno, y María José Catalá, alcaldesa de Valencia, respectivamente).