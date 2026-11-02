Compromís eleva el tono y pide la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de Urda: "Su situación es insostenible"

Compromís ha entrado de lleno en la campaña electoral del 29 de noviembre y ha decidido elevar el tono contra el Gobierno central para pedir de manera explícita la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Después de varios días jugando con un lenguaje más suave -la semana pasada sus cargos hablaban de asunción de responsabilidades y de rendición de cuentas-, ahora ya ven necesaria directamente la salida del ministro de Transportes.

"Su situación es insostenible. Debería dimitir más tarde o más pronto y no tendría que llegar a las elecciones", ha afirmado este lunes el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.

El también candidato a la Generalitat ha considerado que el Ejecutivo central debería "auditar todos los sistemas de seguridad de todas las líneas" ferroviarias, no solo de la que conecta Madrid y Andalucía, afectada por el siniestro.

Baldoví ha asegurado que en la mente de "muchos ciudadanos" existe "preocupación" sobre el estado de la red y ha insistido en que, tras los accidentes de Urda y de Adamuz, se deben asumir "responsabilidades políticas" y el ministro Puente se debe marchar. "No somos quienes digamos cuándo, pero se han de asumir", ha dicho.

Respecto a la comparecencia del ministro prevista para este martes, ha exigido que el ministro dé "respuestas a todas las preguntas". También espera que revele "qué va a hacer" tras el accidente. "Los ciudadanos quieren respuestas, pero también la asunción de responsabilidades políticas, que pasan por la dimisión de Puente, más tarde o más pronto, pero inexorablemente pasa por ahí", ha señalado.

Sobre si la continuidad de Puente al frente del Ministerio de Transportes podría afectar a la continuidad del Gobierno ante la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre, Baldoví ha asegurado que esa cuestión la tendrá que valorar el propio Ejecutivo central, pero ha argumentado que una parte de la responsabilidad política "pasa por asumir responsabilidades cuando las cosas han fallado" y por ello Puente "no tendría que llegar" hasta el 29-N.

Tras este ataque tajante al Ejecutivo -algo que ya había hecho Frente Amplio- el portavoz de Compromís ha cuestionado la "hipocresía" del PP y Vox, formaciones a las que ha afeado que se personen ahora en el procedimiento judicial que investiga el accidente de Urda mientras que en otras tragedias como el siniestro de Angrois de 2013 o el de Metrovalencia de 2006 los 'populares' intentaran "silenciar a las víctimas y culpabilizar a los maquinistas".

También ha mencionado la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, en la que tanto el PP como Vox y sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "protegieron a una persona absolutamente indeseable" como el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "que no supo asumir sus responsabilidades".