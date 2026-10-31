El PSPV-PSOE replantea la campaña electoral: apaga su tono alegre pero mantendrá los mítines centrales

La tragedia del accidente ferroviario de Urda (Toledo) obliga al PSOE -y, por tanto, al PSPV- a replantear el enfoque de su campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los socialistas valencianos esperan, al igual que el PP, las directrices de sus respectivas direcciones nacionales. Será algo que llegue en los próximos días.

El PSPV ha sufrido estas jornadas un parón y fuentes del partido ya dan por hecho que tendrán que aparcar el tono festivo, de bailes, alegría y amor con el que pretendían inundar el camino a las urnas.

La intención de la sala de máquinas socialista era la de mostrar "buen rollo" frente al "gris" del resto de partidos y transmitir la ilusión de la remontada pese a las encuestas que otorgan al PP y Vox una amplia mayoría para formar Gobierno.

El accidente y un cuestionado ministro de Transportes (Óscar Puente) han dado al traste con este planteamiento. Nadie está ya para fiestas y el arriesgado enfoque de campaña ya no sirve.

Por lo pronto, el PSPV y el PP han hecho un paréntesis de varios días con la intención de dejar pasar el duelo de las familias. Motivo por el que han predominado las comparecencias institucionales. En el caso de la federación socialista valenciana, se ha guardado directamente silencio. Ni su líder, la ministra Diana Morant, ni su cabeza de lista al Congreso por Valencia y candidata a la alcaldía, Pilar Bernabé, han abierto la boca.

Lo previsible es que el 1 de noviembre se retomen algunos actos y, ya a partir de la próxima semana, se coja algo de ritmo. La campaña realmente empieza en dos semanas.

Así, el próximo domingo está previsto que los socialistas valencianos acudan al paredón de Paterna y también que participen en la manifestación de este sábado de las víctimas de la dana cuando se cumple el segundo aniversario de la tragedia.

Funeral de Estado

De acuerdo con fuentes del partido, los mítines centrales es probable que se mantengan mientras no coincidan con alguna fecha señalada, como pudiera ser un hipotético funeral de Estado.

En principio, el presidente del Gobierno iba a celebrar uno el 22 de noviembre en Valencia, para el cual se estaban planteando espacios como los jardines de Viveros, el Parque Central o el Pabellón del Cabanyal.

Los modelos de actos de gran formato están ahora en el aire, aunque, sobre todo, en lo que más inciden los socialistas es en el tono. Deberá ser más solemne, opten por el formato que opten.

Pilar Bernabé, eso sí, se subirá igualmente a 'La Pilareta', una furgoneta camper con la que quiere recorrer "pueblo a pueblo" todas las comarcas de la provincia de Valencia durante la precampaña y la campaña.

Fuentes del PSPV explican que ese concepto es compatible con el contexto político porque es un formato antagónico al del mitin. Probablemente, señalan, pueda adoptar un perfil menos jovial.

PP: Comité Ejecutivo

En el caso del PPCV, todo parece en el aire. Alberto Núñez Feijóo ha convocado un Comité Ejecutivo Nacional el lunes para retomar la agenda de campaña. Así que las organizaciones territoriales recibirán allí todas las directrices.

Los populares valencianos esperan las instrucciones sobre si se mantiene el mitin central en la Plaza de Toros el 21 de noviembre. Al igual que el PSPV, todo parece supeditado a la coincidencia o la conveniencia de un gran acto si se celebra el funeral de Estado.

Feijóo quería una imagen de fuerza, de unidad y de movilización en el coso, escenario de triunfos electorales del PP durante años. Tal vez se podría seguir celebrando, pero reenfocando los mensajes que allí se transmitan.

En Compromís, la idea es retomar la campaña a partir de este domingo. Pese a que el accidente afecta a toda España, su mensaje está muy enfocado a la Comunitat Valenciana y creen que se pueden permitir seguir con normalidad.

La coalición pretende celebrar diversos actos con sus referentes valencianos tras el acuerdo entre las fuerzas de izquierdas para concurrir juntas. Éstos los protagonizarán los cabezas de lista al Congreso y cargos como Joan Baldoví y Mónica Oltra. Se espera que solo uno de los días acuda algún representante nacional de izquierdas.

Por último, Vox ha sido el único partido que no ha paralizado su campaña tras el accidente, de manera que seguirá como hasta ahora. "No estamos de fiesta, ni de bailes ni de besos. Estamos trabajando, denunciando la degradación de las infraestructuras, de las instituciones y de los servicios públicos, incluida la atención sanitaria", señalan desde el partido.

Todavía queda por confirmar la fecha en la que vendría Santiago Abascal. Se barajaba el 13 de noviembre, pero no está confirmado.