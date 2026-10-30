Llorca mantiene estructuras diferenciadas en Servicios Sociales y Justicia ante el riesgo de la parálisis en la gestión

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este jueves los decretos del presidente de la Generalitat en los que se establece que la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación también asume la cartera de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Una decisión que se produce tras la salida del Gobierno de Elena Albalat para ir en la lista al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre.

La fórmula por la que ha optado Pérez Llorca ha sido la de evitar la integración completa de un departamento en otro debido al riesgo de parálisis que podía sufrir una conselleria tan relevante como Servicios Sociales a siete meses de las elecciones autonómicas.

De esta forma, ambos departamentos mantendrán sus respectivas estructuras, de manera más o menos independiente, bajo el mismo paraguas de su titular, Nuria Martínez. Sí hay, aún así, determinados cargos que no se podrán duplicar, como el de la subsecretaría -se mantendrá la de Justicia- y el de la secretaría general administrativa.

La fusión había preocupado a muchos sectores. Desde los sociales -patronal y sindicatos- a los propios funcionarios. La manera de solventarlo ha sido la de introducir una disposición transitoria en los decretos que dice lo siguiente:

"Las unidades administrativas de los departamentos afectados continuarán desempeñando las funciones de gestión y tramitación que tuvieran atribuidas en sus respectivos ámbitos materiales, bajo la dependencia de los órganos competentes de la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia, sin perjuicio de las adaptaciones organizativas, presupuestarias y de personal que procedan, así como de las competencias para dictar las resoluciones administrativas".

Esto, en la práctica, quiere decir que se van a mantener diferenciados los servicios económicos, los servicios de personal y los gabinetes técnicos de ambos departamentos. A nadie se le escapa el temor que suscita que una Conselleria como Justicia, con 600 millones de euros de presupuesto, pase a gestionar uno de los pilares de cualquier Gobierno como es Servicios Sociales y que cuenta con un presupuesto de 2.731 millones de euros, (más de un 8% del total de las cuentas autonómicas).

La solución ha sido recibida con una mezcla de tranquilidad y escepticismo en la patronal, Aerte, y en las entidades del sector. Tanto Pérez Llorca como Nuria Martínez se han puesto en contacto con ellos en los últimos días para trasladarles la manera en la que se iban a ejecutar los cambios y asegurarles que ningún asunto iba a quedar paralizado, según varias fuentes.

El presidente de la Generalitat evita así que por ahora haya nuevos Reglamentos Orgánicos y Funcionales (ROF) de las Consellerias. Se trata de la norma mediante la cual se regula la estructura interna de cada departamento, las competencias y la distribución de las funciones. Y es lo que habría condicionado inmediatamente cualquier procedimiento en marcha.

La salida de Camarero

Pero no es un arreglo definitivo. Lo que ocurre es que la reorganización del Ejecutivo se pospone a lo que será otra crisis de Gobierno: aquella que tenga lugar cuando la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, se marche de senadora en diciembre.

A diferencia de lo que ha ocurrido ahora, esas competencias tan diversas sí habrán de integrarse en varios departamentos y hará necesaria una reestructuración que habrá que esperar a comprobar cómo afecta a Servicios Sociales.

En este momento, y ante una macroconselleria mastodóntica, lo que en realidad es muy probable que ocurra es que las competencias de Justicia queden más relegadas en la gestión debido a que en el orden de prioridades estará por delante Servicios Sociales.

Inquietud por la fusión

La decisión de fusionar ambas carteras generó días atrás inquietud entre los funcionarios por el cambio de competencias que traería aparejada la maniobra, así como por la reestructuración que sufrirían los departamentos. Especialmente el de Servicios Sociales, que ya arrastraba las consecuencias de la reorganización del Gobierno valenciano tras la salida de Carlos Mazón.

Legalmente, tan solo podría nombrarse una subsecretaría, por lo que debía decidirse cuál de las dos primaba sobre la otra. Y a partir de ahí, el resto de escalones: la Secretaría General Administrativa y el destino de los funcionarios transversales.

Se trata de personal clave en el funcionamiento de la Generalitat, pues es el que se encarga de cuestiones como contratación, gestión económica, recursos humanos, servicios generales o coordinación administrativa.

La plantilla de la Generalitat advertía de que el cambio de firmas afectaría a procedimientos en marcha. A modo de ejemplo, exponían que los expedientes de enriquecimiento injusto recientemente firmados quedarían en un limbo en pocos meses.

No en vano, estos se producen cuando la administración paga por un servicio u obra para el que no se ha licitado ni formalizado un contrato con anterioridad. Una fórmula a la que se recurre con frecuencia en la cartera de Servicios Sociales, principalmente, porque surgen necesidades urgentes que no pueden esperar a que se acometan todos los trámites administrativos.

Con el cambio de personal, señalaban desde la cartera de Albalat, cuando el convenio en cuestión debiera someterse a una decisión del consellet -órgano que integran subsecretarios y secretarios autonómicos que mantiene una reunión los jueves como preparatoria de los Plenos del Consell- presentaría problemas dado que "alguien recién llegado" no sabría defender la necesidad del enriquecimiento injusto o qué continuidad darle.

Gestión administrativa

La decisión de fusionar los dos departamentos también logró el entendimiento entre patronal y sindicatos, que tildaban de "preocupante" la decisión por las consecuencias que podía causar en la gestión de un área especialmente sensible. Más aún estando en pleno cierre presupuestario, pues quedan dos meses para que concluya el año.

Las organizaciones sindicales alertaron de que quedaría paralizada sine die la renovación de los contratos caducados de servicios sociales, la resolución de subvención del IRPV, las adendas del contrato programa con los ayuntamientos, la revisión o actualización de los módulos económicos del concierto de servicios sociales, que afecta al 60% de centros.

También a la aprobación de pliegos para el sostenimiento de residencias y centros de día, cobertura de puestos de atención directa en los centros, expedientes de pago, gestión de contratos-programa y acción concertada o todo lo que tiene que ver con la gestión de todos los centros públicos que dependen de las direcciones territoriales.

En la misma línea se pronunció la patronal Aerte: "Los servicios sociales tienen una dimensión, una complejidad y una importancia estratégica que justifican disponer de una conselleria propia, con dedicación exclusiva".

"Nuestra preocupación no tiene que ver con la Conselleria que asuma las competencias, sino con la necesidad de que los servicios sociales tengan el peso político y la atención que merecen dentro del gobierno valenciano. Estamos hablando de servicios esenciales para miles de personas y familias, que necesitan planificación, estabilidad y una estructura administrativa específica", manifiestó el presidente de la patronal, José María Toro.