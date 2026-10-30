La Fiscalía pide 36 años de cárcel para los acusados del bulo del Bar España: "La difusión ha sido una salvajada"

La Fiscalía ha modificado sus conclusiones durante la sesión del juicio sobre el bulo del Bar España que se celebra este viernes. El Ministerio Público ha elevado su petición de pena a los 36 años de prisión para cada uno de los seis acusados por varios delitos continuados contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad.

Se trata de Ramón Valero Martín Consuegra (alias Un técnico preocupado), Gabriel Hernández, (de Las cloacas del Estado), la agitadora Pilar Baselga, Juan Lankamp y el abogado Javier Fernández Torres. También ha doblado la solicitud de responsabilidad civil de los 200.000 a los 400.000 euros.

Durante su informe, el fiscal ha expuesto la singularidad de este procedimiento. "Es el primer juicio en España por una difusión mantenida en el tiempo durante más de 20 años que ha alcanzado dimensiones colosales", ha señalado.

Los efectos de la falsedad, ha destacado, "no terminarán con la sentencia" y "serán indefinidos". "La difusión ha sido imparable e infinita. Las víctimas han sufrido un linchamiento público, despiadado, que ha destrozado su reputación personal y profesional, que ha afectado a sus relaciones sociales. Su huella digital ha quedado marcada para siempre. Los hechos no son simplemente una desinformación, suponen un daño que ha sido irreparable", ha apuntado.

Lo que ha sucedido, ha remarcado la Fiscalía, ha sido "una tropelía, una salvajada" que "merece una condena contundente y enérgica".

Todo comenzó, ha relatado, con una denuncia falsa en 1997 presentada por el peluquero Reinaldo Colás por abusos sexuales a sus dos hijas pequeñas por parte de la pareja de su exmujer. Luego se descubriría que era todo falso y que lo hizo por venganza contra él debido a la relación sentimental.

Aquella acusación inicial acabó derivando en la existencia de una trama de empresarios, jueces y políticos que violaban y asesinaban a niños en orgías en el Bar España (situado en Benicarló, Castellón).

Los acusados publicaron vídeos, testimonios e informaciones en plataformas (por ejemplo, Youtube) o páginas web y mandaron correos masivos. Una divulgación que se ha extendido en el tiempo hasta la actualidad, cuando siguen en redes sociales y webs.

Reinaldo Colás, ha recordado la Fiscalía, se valió del testimonio de menores que era totalmente falso y, a partir de aquí, "contactó con personas que creyeron infundadamente en la veracidad de esas informaciones".

"Aún subsisten vivas las declaraciones y todavía siguen siendo repartidas. Hay acusados que de una forma absolutamente desacorde con la realidad siguen manteniendo la veracidad de lo que se denunció y aseguran que no se ha investigado. Es increíble", ha considerado el representante del Ministerio Público.

Los acusados -algunos ya fallecidos, como el propio Colás- realizaron, a juicio del fiscal, "una actuación orquestada" atentando "contra la integridad moral y el honor" de los perjudicados. Entre ellos, la jueza Sofía Díaz -actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón- o el expresidente de la Diputación Carlos Fabra.

"Este procedimiento no ha sido fácil. Varios acusados se situaron en rebeldía, otros se escondieron y otros han entorpecido la tramitación de una manera interminable", ha lamentado la Fiscalía.

Además, ha incidido en que las víctimas no han aceptado el perdón o el arrepentimiento de los acusados en el ámbito judicial y piden que se les repare el daño.