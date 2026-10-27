El mensaje del PP en sus listas del 29-N: Catalá y Camarero, referentes de Génova; Gabaldón, figura emergente provincial

Las listas del PP de la Comunitat Valenciana para las elecciones generales del 29 de noviembre dejan varios mensajes importantes en clave interna sobre los equilibrios y movimientos que se están produciendo en el partido.

La principal es que Génova ha señalado a los que son sus dos referentes en la formación: la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la vicepresidente primera y consellera de Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero.

Con ambas ha tenido que negociar en las últimas semanas -sobre todo días- para buscar el mejor acomodo en unas conversaciones de las que también ha participado el jefe del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca.

Aunque Alberto Núñez Feijóo y su secretario general, Miguel Tellado han pilotado en exclusiva las listas y han tenido la última decisión, ha habido consultas y llamadas a todos los niveles: tanto al líder del PPCV como a las direcciones provinciales -en el caso de Valencia, la comandada por Vicente Mompó- para evitar choques y lograr que fuera consensuado.

En cuanto a Catalá, no es la primera vez que Feijóo la escoge como favorita. Ya quiso que fuera candidata a la Generalitat cuando Carlos Mazón dimitió hace un año tras el aniversario de la dana. La operación era muy compleja y ella quería seguir de alcaldesa.

A esto último ahora no tiene que renunciar, pues es compatible con ir de cabeza de lista a la Cámara Baja. Si coge o no el acta ya será otro cantar. Por el momento, Catalá ha evitado aclararlo. "Lo primero es cambiar el Gobierno de España y mi misión es contribuir al máximo posible para que eso ocurra el 29-N. A partir de ahí, la prioridad siempre va a ser Valencia", afirmó este lunes en un foro de Levante-EMV. Es decir, el objetivo es ir en la lista y después ya veremos.

Más allá del evidente mal uso de las instituciones que supone, la consecuencia de la decisión de Feijóo es que se lleve la batalla por Valencia al ámbito nacional. Aunque el comportamiento de los votantes es muy diferente en unas generales o en unas municipales, el resultado del 29-N también se leerá como la primera vuelta de las elecciones municipales de 2027 con Catalá y Pilar Bernabé -rivales para el Ayuntamiento- como candidatas al Congreso.

Camarero, a la espera

En cuanto a Camarero, su nombre aparecía en todas las quinielas para la Cámara Baja, pero finalmente irá al Senado. Lo hará sin dimitir del Consell, pues tampoco es necesario y su voluntad era no dejar por el momento el Ejecutivo.

Una vez más, el conflicto podría llegar cuando tuviera que tomar posesión. Para entonces -podría ser enero-, tal vez ya esté decidido su destino en el caso de que Feijóo gane las elecciones, dado que apunta a un cargo en el Gobierno central como ministra o secretaria de Estado.

La vicepresidenta de la Generalitat, un perfil más de gestión, siempre ha mantenido buena relación con el líder del PP. Motivo por el que ha contado con ella como número uno.

Feijóo ha colocado así a dos nombres potentes para acompañarlo en una plaza tan importante como Valencia. Un movimiento que muestra que su única prioridad es una victoria propia al margen de las consecuencias territoriales.

A ello se añade que no desactiva a dos de los nombres que con más fuerza han sonado como alternativa a Pérez Llorca. Sin embargo, Catalá queda claro que permanecerá en Valencia por ahora. Lo aseguró el propio Feijóo en el mitin del pasado viernes en el Palau de Les Arts -seguramente para zanjar cualquier debate al respecto-.

Aunque la opción más lógica siempre ha sido la del actual presidente de la Generalitat, el hecho de que el líder del PP no lo haya ratificado todavía -la decisión llegará tras las generales- ha alimentado la aparición de otros nombres como el de Camarero.

Gabaldón asoma

Más allá de los 'números uno', las listas del 29-N tienen otras lecturas. En el caso de Valencia se ha incluido como número dos a un alcalde de municipio afectado por la dana: Ricardo Gabaldón (Utiel). José Javier Sanchis, primer edil de Algemesí, figuraba inicialmente en la candidatura, pero ha sido sustituido en el puesto 6 por Luis Santamaría.

El movimiento de Gabaldón tiene importancia. Máxime ante la duda de que Catalá coja el acta. Y como en cualquier éxito, éste tiene muchos padres. Tanto Pérez Llorca como Mompó se atribuyen su inclusión.

Lo cierto es que el también diputado provincial no pertenece, de origen, a ninguna corriente interna del PP. Ha trabajado con Mompó toda esta legislatura y también mantiene buena relación con Pérez Llorca. Se trata, en definitiva, de alguien bien considerado en el partido, sobre todo tras su gestión de la dana.

Sin embargo, ha sido el presidente de la Generalitat quien ha tenido especial interés en que fuera en un puesto tan relevante de la candidatura. De manera que el alcalde de Utiel asoma inevitablemente como nuevo referente provincial del PP y como figura emergente.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón. Diputación de Valencia

El presidente de la Diputación de Valencia se queda, así, con un afín 100%: Fernando de Rosa, quien repite y va de cuatro al Congreso pese a las dudas de Génova.

La dirección nacional ha evitado, básicamente, líos en mitad de las tensiones que se viven en el PPCV. Y de una forma u otra ha aglutinado corrientes. Tras esta manera de confeccionar las listas a su gusto, lo natural sería que otorgara la misma libertad a Pérez Llorca -si finalmente es proclamado- para elaborar las de Les Corts en 2027.

Las candidaturas han tenido impacto -controlado- en el Consell. La salida de Elena Albalat como titular de Servicios Sociales para encabezar la lista por Castellón al Congreso ha comportado una remodelación que se sustanciará esta semana.

Pérez Llorca ha evitado una remodelación en profundidad y ha otorgado las competencias de Servicios Sociales, Familia e Infancia a la actual consellera de Justicia, Nuria Martínez. Con ello, dirigirá un departamento muy amplio que podría verse retocado, eso sí, con un desgaje de las competencias de Transparencia y/o Participación.

El presidente de la Generalitat -que reduce a diez las consellerias- señala así a la titular de Justicia como un perfil fuerte de su Gobierno a siete meses de las elecciones. Se trata de una persona de su total confianza, aunque entró al Ejecutivo de la mano del expresidente Carlos Mazón en la remodelación post dana.

Con este gesto, evidencia que es uno de los nombres que apunta a continuar la próxima legislatura en el caso de que Pérez Llorca siga al frente.