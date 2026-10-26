Vox renuncia a presentar lista al Senado en Valencia y Castellón y en Alicante registrará solo un candidato

Vox ha anunciado este lunes que renuncia a presentar lista propia para el Senado en un total de seis circunscripciones, entre ellas Valencia y Castellón. Asimismo, presentará un único candidato en Alicante.

La decisión del partido se produce tras un pacto con el PP para intentar contrarrestar el acuerdo de toda la izquierda de ir en coalición al Senado para evitar una mayoría absoluta popular.

Vox lo enmarca en un "ejercicio de responsabilidad". Los populares, por su parte, también renuncian a presentar lista en tres provincias.

La Comunitat Valenciana es uno de los territorios donde más ha limitado Vox sus senadores. De acuerdo con las encuestas, también es una de las autonomías en las que Vox crece más.

La elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL y publicada el pasado octubre atribuye a los populares 13 diputados sobre un total de 33. Es uno más que PSOE y Compromís juntos, que sumarían 12 -10 y 2, respectivamente-. Por su parte, Vox lograría 8.

Esos 8 de Vox -que actualmente cuenta con 5- se traducen en dos más en la provincia de Valencia y uno en Alicante.

Si se cumplieran sondeos como estos y se trasladaran al Senado, el pacto de la derecha les otorgaría una suma considerable.