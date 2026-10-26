La 'consellera' de Justicia asumirá las competencias de Servicios Sociales tras la salida de Elena Albalat

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, asumirá también la cartera de Servicios Sociales tras la salida de Elena Albalat del Gobierno valenciano para encabezar la lista del PP por Castellón al Congreso para las elecciones generales.

La decisión del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, supone que haya optado por un ajuste y no una remodelación profunda del Ejecutivo a siete meses de los comicios autonómicos.

Con ello, premia igualmente a una consellera de su confianza, Nuria Martínez. Fue una de sus incorporaciones al Gobierno valenciano y es uno de los perfiles que apunta a continuar la próxima legislatura en el caso de que el presidente de la Generalitat siga al frente.

Que se unan Justicia y Servicios Sociales -a la espera de si se desgaja alguna otra competencia- supone igualmente que el Ejecutivo quede reducido a 10 consellerias en lugar de las 11 que había ahora -al margen de Presidencia-.

Martínez hereda un equipo consolidado en el segundo y tercer escalón con experiencia en la gestión. Entre ellos Ignacio Grande o Angélica Such, quienes ya estuvieron con Susana Camarero como consellera hasta que se remodeló el Gobierno.

Esta última también va en las listas del PP como cabeza de lista al Senado por Valencia. Sin embargo, no renunciará a su cargo como vicepresidenta y titular de Vivienda al ser compatible.

En el aire queda qué ocurrirá cuando tenga que recoger el acta, pues es posible que Camarero pase a formar parte del Gobierno central -como ministra o secretaria de Estado- en el caso de que Alberto Núñez Feijóo gane las elecciones.