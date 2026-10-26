Uno de los acusados del bulo del Bar España se retracta en el juicio y Pilar Baselga dice que se lo creyó "todo"

La sesión de este lunes del juicio sobre el bulo del Bar España -consistente en una red de pederastia con sede en este lugar de la localidad de Benicarló (Castellón)- ha contado con el turno de declaración de cinco de los seis acusados.

Uno de los principales difusores de estos hechos -en los que se llegaron a involucrar a políticos, jueces y funcionarios- se ha retractado del contenido de las publicaciones que realizó sobre este asunto y ha pedido disculpas a los afectados.

Se trata de Ramón Valero, quien actuaba bajo el perfil de 'Técnico Preocupado'. Ha respondido sólo a las preguntas de su abogado y ha leído un escrito en el que ha manifestado que las informaciones que reprodujo en su blog procedían de manifestaciones, denuncias, publicaciones y testimonios de terceras personas que habían alcanzado difusión pública con anterioridad y él consideró que merecían ser conocidas por la gravedad de hechos que relataban el interés público que podían tener.

Sin embargo, ha dicho, el paso del tiempo, el fallecimiento de algunas personas relacionadas con los hechos, el arrepentimiento de personas que sostuvieron determinadas acusaciones y los elementos conocidos en la instrucción judicial han modificado "sustancialmente" su valoración sobre aquellas informaciones.

"Hoy en día reconozco expresamente que carezco de elementos suficientes para sostener como ciertas las imputaciones que relacionaban a las personas mencionadas en las informaciones difundidas en mi blog con la pertenencia a una supuesta red de pederastia, la comisión o encubrimiento de abusos sexuales o asesinatos de menores o la participación en una organización de corrupción judicial, política o empresarial", ha afirmado.

Con ello, ha reconocido la falta de certeza de tales acusaciones y que las informaciones en que se sustentaban "no ofrecen garantías suficientes de veracidad". De esta forma, retira las citadas imputaciones y ha lamentado el "perjuicio que la difusión de las imputaciones haya ocasionado a las personas afectadas", a las que les ha expresado sus disculpas y espera que le concedan el perdón expreso. Además, se ha comprometido a dar publicidad a la sentencia que se dicte.

También este lunes ha declarado Pilar Baselga, agitadora, historiadora y difusora de varias teorías de la conspiración. Recientemente fue absuelta por llamar "Begoño" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También la vinculó con el narcotráfico.

La acusada lleva varias sesiones asegurando que está "descompuesta" porque el juicio le está afectando. Ha comentado que se creyó "todo" lo que denunciaba Reinaldo Colás, el creador original del bulo, y ha lamentado que ha perdido con este asunto casi 50.000 euros y una buena parte de su salud. También se ha autodenominado como "activista contra la pederastia" y ha justificado que no puede "soportar" que "no se pongan los medios para investigar y detener los abusos sexuales".

Por su parte, Juan Lankamp y Gabriel Hernández (de Las cloacas del sistema) se han acogido a su derecho a no declarar.