La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, encabezará la lista del PP al Senado por Valencia

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, encabezará la lista del PP al Senado por la provincia de Valencia. Un anuncio que ha llegado con suspense tras las primeras informaciones que apuntaban a Alma Alfonso como cabeza de lista.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, la también consellera de vivienda estará acompañada del actual senador Luis Santamaría y la alcaldesa de Vallanca, Ruth Sánchez.

La designación de Camarero como candidata en las listas del Senado no implicaría necesariamente una nueva remodelación en la Generalitat Valenciana como la que conlleva la designación de Elena Albalat como cabeza de lista al Congreso por Castellón.

En el caso de Camarero, si hubiera sido incluida en la lista del partido al Congreso sí que se habría visto obligada a dimitir; sin embargo, al ser incluida como candidata al Senado, puede compatibilizar la candidatura con su cargo en la Generalitat.

En un primer momento, las primeras informaciones confirmaban a Alma Alfonso como cabeza de lista. Finalmente, será Camarero quien encabece la candidatura tras ser uno de los nombres que sonaba con mayor fuerza en estos últimos días para ser 'número uno' al Senado.

Al respecto, fuentes conocedoras de la negociación explican a este diario que la elección de la vicepresidenta para el Senado responde a la voluntad de aprovechar a una figura política potente en la Comunitat Valenciana y también en Madrid sin que tenga que dimitir de su cargo autonómico.

De igual manera, en clave autonómica, como vicepresidenta también podría mantenerse como un importante activo electoral para el actual Gobierno valenciano, ya que no se tendría que ver obligada a dimitir como sí le ha pasado a Albalat.

Congreso

En cuanto a las listas del partido al Congreso en la provincia de Valencia, destaca la presencia de dos alcaldes de la dana, Ricardo Gabaldón y José Javier Sanchis, para acompañar a María José Catalá, que será cabeza de lista.

Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel y diputado provincial, será el segundo en la lista del PP al Congreso. Se trata de una figura reforzada dentro del partido tras su actuación durante la dana de octubre de 2024 y la posterior reconstrucción.

El número tres de la lista será Belén Hoyo, seguida de Fernando de Rosa y Esperanza Reynal. El sexto lugar lo ocupará José Javier Sanchis, alcalde de Algemessí, localidad también afectada por la dana que dejó 230 víctimas en la provincia de Valencia.

Todos ellos acompañarán a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que encabezará la lista del partido en la provincia al Congreso. Tras conocer la composición, se aprecia que todos los perfiles incluidos de la lista aglutinan a diferentes corrientes del PP valenciano.

Ricardo Gabaldón, alcalde referente en la dana, es también diputado provincial en la corporación que preside Vicente Mompó. Aunque fuentes populares atribuyen a este último su incorporación, también ha sido una propuesta del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Quien sí puede considerarse un perfil 100% Mompó es Fernando de Rosa. La dirección nacional había tenido dudas sobre si meterlo en puestos de salida, pero finalmente lo ha mantenido. Por su parte, Esperanza Reynal también continúa y se trata de una figura cercana a la alcaldesa de Valencia.

En cuanto a Belén Hoyo, mantiene buena relación con Génova y era una de las diputadas cuya continuidad se daba por hecho en el seno del partido.