El TSJCV obliga a Sanidad a facilitar al PSPV la información acerca de los pagos a centros privados en 2024 y 2025

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso presentado por el PSPV contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al considerar que se vulneró el derecho fundamental de acceso a la información pública (artículo 23.2 de la Constitución Española).

La sentencia anula la respuesta de la Conselleria que no desglosaba por años los datos sobre derivaciones a la sanidad privada en los ejercicios 2024 y 2025.

El proceso judicial se inició tras la solicitud del grupo socialista de los importes abonados a centros privados por cirugías, pruebas diagnósticas e informes.

Sanidad desestimó inicialmente facilitar las cifras alegando la complejidad del proceso y, tras la demanda interpuesta, remitió una ampliación con información agrupada por bienios que cuantificaba el gasto total en 331 millones de euros entre 2024 y 2025.

Según ha afirmado la portavoz de Sanidad del grupo socialista de Les Corts, Yaissel Sánchez, la condena da al conseller un plazo de un mes para que remita toda la información que se le solicitó.

Para Sánchez "es inadmisible e inconcebible que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir cómo lo ha gastado y en qué bolsillos privados los ha metido".

El procedimiento comenzó el pasado mes de febrero cuando el grupo registró varias solicitudes de documentación por la vía del artículo 12 del Reglamento de Les Corts al conseller para que informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados.

En concreto, se referían al importe abonado por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas en los ejercicios de 2024 y de 2025.

En una primera respuesta a principios de abril, el conseller negó la información alegando que era "complejo" y solo ofrecía el listado de empresas privadas a las que había derivado radiologías y operaciones del Plan de Choque. Sin embargo, los socialistas reclaman que no se aportaron cifras económicas concretas.

Por eso, registró un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el conseller.

Días después, Marciano Gómez remitió a la parlamentaria una "ampliación de información" en la que ofrecía datos aunque "por bienios", admitiendo que en el periodo 2024-2025 había desembolsado 331 millones a un conjunto de centros, clínicas y hospitales privados por operaciones dentro del Plan de Choque y actividad no concertada.

A la vista de estos hechos, la diputada formalizó el citado recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el TSJCV.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad tacha de "falso" que el conseller haya sido condenado y asevera que el departamento que dirige Marciano Gómez ampliará la información al PSPV sobre los pagos a los centros privados por el Plan de Choque en 2024 y 2025 tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

"La Conselleria sí dio información, pero la sentencia estima que se debe ampliar y así se hará", sostienen.