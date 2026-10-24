Óscar Clavell y Candela Anglés acompañarán a la 'consellera' a Elena Albalat en la lista del PP de Castellón al Congreso

El Partido Popular de Castellón ha dado a conocer este sábado, a través de las redes sociales, los nombres de sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre después de anunciar días antes quiénes encabezarían las listas.

En concreto, el PP ha anunciado que Óscar Clavell --actual diputado en el Congreso-- es el número 'dos' de la lista y Candela Anglés --diputada en Les Corts-- el 'tres' para la Cámara Baja, por detrás de la cabeza de lista, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat.

Sobre la Cámara Alta, Nieves Martínez y Jaume Llorens ocuparán la segunda y tercera posición de la candidatura. El número 'uno', que ya se conocía, lo ocupa Alberto Fabra, expresident de la Generalitat, que regresa al Senado tras ser diputado en el Congreso durante la última legislatura.

César Durá y María Valverde ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente, en la lista del PP por Castellón al Congreso de los Diputados.

En cuanto a la designación de candidatos, como ya publicó este diario, la salida de Albalat conlleva una remodelación del Consell que Pérez Llorca tendrá que afrontar a pocos meses de las elecciones autonómicas.

En el resto de provincias, la dirección nacional del PP designó a María José Catalá como cabeza de lista al Congreso por Valencia para las elecciones generales.

En cuanto a Alicante, irá de número uno Macarena Montesinos, actual diputada y secretaria general del grupo parlamentario popular.

Candidatos en Castellón

En lo referente a la trayectoria de los candidatos, Óscar Clavell es uno de los representantes del Partido Popular de Castellón con mayor recorrido en la política nacional. Fue alcalde de la Vall d’Uixó entre 2011 y 2015 y afronta su cuarta legislatura como diputado nacional.

La número tres del PP al Congreso es Candela Anglés, diputada del partido en las Corts Valencianes y concejala en el Ayuntamiento de Càlig, localidad de la que también es presidenta de la formación.

Por su parte, Nieves Martínez, número dos al Senado, fue concejala del Ayuntamiento de Jérica y diputada provincial de Castellón entre 2019 y 2023. También ha sido diputada en las Corts Valencianes.