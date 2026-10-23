La alcaldesa de València, María José CAtalá, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en imagen de archivo Rober Solsona / Europa Press

El PP envía a Catalá al Congreso tras criticar a su rival del PSOE por hacer lo mismo: "No es compatible, no es serio"

La designación de la dirección nacional del PP de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como cabeza de lista al Congreso obligará al partido a repensar su discurso durante la campaña electoral.

Los dirigentes populares habían cargado las tintas contra la candidata del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé, por ser también aspirante a la Alcaldía de la capital. Los populares denunciaron que con la doble designación los socialistas demuestran que "Valencia les importa un pimiento".

Así se pronunció en Les Corts el portavoz del PP en el grupo parlamentario, Nando Pastor, que aseguró que "no pueden hacerte candidata a la Alcaldía y al cabo de nada decir que te vas a Madrid". "No es compatible, no es serio y, por eso, a Pilar Bernabé no le interesa un pimiento Valencia, su ciudad y su Alcaldía", añadió el pasado 13 de octubre.

En esta misma línea se manifestó el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, desde Alicante. "Vemos que personas que en un primer momento iban para ser candidatas a la Alcaldía de València en exclusiva, como Pilar Bernabé, ahora parece ser que va a tener varios cargos y no sabe muy bien qué quiere ser", dijo.

A estas críticas se sumó también el número dos de Catalá en el Ayuntamiento, su portavoz y concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, que aseguró que la apuesta de Sánchez para liderar la lista a las elecciones del 29 de noviembre por la provincia de Valencia "era una delegada huida".

"Acaba de huir a Madrid porque parece que no confía mucho en que los valencianos le vayan a elegir como alcaldesa de Valencia", zanjó en una rueda de prensa.

Ahora tendrán que desdecirse de sus palabras, puesto que enviar a Catalá al Congreso de los Diputados supone también duplicar sus responsabilidades, con el agravante de que es alcaldesa de la tercera ciudad de España.

La decisión de nombrarla, sin embargo, ha sido exclusiva de Feijóo, al margen del partido en la Comunitat Valenciana.

Catalá ha publicado un vídeo en Instagram en el que expone que ha dicho "sí" a la propuesta de Feijóo. "Valencia dice sí, sí a España, porque nuestro país y nuestra ciudad no pueden esperar más", ha señalado.

"Seguiré siendo alcaldesa de Valencia, al servicio de la ciudad y de sus vecinos, y también a partir de mayo del año 2027, si los valencianos quieren, València será siempre mi máxima prioridad. Porque lo que empezamos en junio de 2023 lo voy a seguir construyendo con todos vosotros", ha expresado.

La posibilidad de este nombramiento comenzó a trascender en la tarde de este jueves, aunque se veía complicada inicialmente. El motivo de la elección es que Génova buscaba un perfil potente y conocido para acompañar a Alberto Núñez Feijóo en una circunscripción tan importante, según varias fuentes.

Catalá no tendrá que renunciar como primera edil al ser compatible y también seguirá de candidata al Ayuntamiento en 2027. Lo que sí deberá dejar es su escaño en Les Corts Valencianes.

Castellón y Alicante

Por Castellón, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, será la cabeza de lista del PP al Congreso. La decisión de Génova conlleva que se haya optado por desplazar al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra del número uno a la Cámara Baja que ocupó en 2023. Irá de uno al Senado por esta circunscripción.

La salida de Albalat conlleva una remodelación del Consell que Juanfran Pérez Llorca tendrá que afrontar a pocos meses de las elecciones autonómicas.

En cuanto a Alicante, irá de número uno Macarena Montesinos, actual diputada y secretaria general del grupo parlamentario popular.