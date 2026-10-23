Jorge Suárez cesa como subdirector de Emergencias a petición propia y se ocupará de Planificación en la AVSRE

El hasta ahora subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, dejará este cargo "a petición propia" y pasará a ocupar la subdirección de Planificación que se ha creado dentro de la remodelación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Así lo han confirmado este viernes fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior del Gobierno valenciano, que señalan que en el marco de la reestructuración de la AVSRE se han creado dos nuevas subdirecciones.

Suárez ha estado hasta este momento al frente de la subdirección de Emergencias, un puesto desde el que vivió la trágica dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 233 personas y cuya gestión es objeto de la instrucción de la jueza de Catarroja (Valencia).

El alto funcionario ha declarado como testigo ante la magistrada en diversas ocasiones y también ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Entre otras cuestiones, ha aportado al procedimiento judicial anotaciones de su cuaderno correspondientes a los días 29 y 30 de octubre. En una de ellas se puede leer lo que parece un borrador de un mensaje de alerta en el que se recomienda "acceder a zonas altas".

Suárez declaró ante la jueza que el Es-Alert se demoró por correcciones lingüísticas de la versión en valenciano o las dudas de la entonces consellera Salomé Pradas sobre si se podía usar la expresión "permanezcan en sus casas".

Además, concretó que en el primer borrador del mensaje Es-Alert se cambió la frase "permanezcan en sus domicilios" por "suspendan desplazamientos", al considerar Pradas que la primera no tenía cobertura legal.

También testificó que cuando se planteó, sobre las 19:06, el primer borrador de mensaje -que se envió finalmente a las 20:11 horas-, la consellera señaló que no quería que fuera tan imperativo porque tenía dudas legales sobre el mismo.