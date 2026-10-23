Feijóo sitúa a María José Catalá como cabeza de lista al Congreso por Valencia para las elecciones del 29-N

La dirección nacional del PP ha designado a María José Catalá como cabeza de lista al Congreso por Valencia para las elecciones generales del 29 de noviembre en un nombramiento sorpresa.

La posibilidad comenzó a trascender en la tarde de este jueves, aunque se veía complicada inicialmente. El motivo de la elección es que Génova buscaba un perfil potente y conocido para acompañar a Alberto Núñez Feijóo en una circunscripción tan importante, según varias fuentes.

La decisión evidencia la prioridad del presidente del PP por una victoria propia al margen de las circunstancias territoriales. De esta manera, coloca a la alcaldesa de Valencia para competir con Pilar Bernabé, la apuesta de Pedro Sánchez por Valencia y la cual también es candidata del PSPV a la alcaldía.

Catalá no tendrá que renunciar como primera edil al ser compatible y también seguirá de candidata al Ayuntamiento en 2027. Lo que sí deberá dejar es su escaño en Les Corts Valencianes.

Contradicción en el discurso

Enviarla al Congreso supone duplicar responsabilidades y afecta al discurso del PP sobre las prioridades políticas. De hecho, los populares -y la propia Catalá- habían criticado en las últimas semanas que Bernabé fuera también de 'número uno' a la Cámara Baja. En su caso es directamente la alcaldesa.

La decisión de nombrarla ha sido exclusiva de Feijóo y resulta evidente que se ha realizado al margen del partido en la Comunitat.

Catalá ha publicado un vídeo en Instagram en el que expone que ha dicho "sí" a la propuesta de Feijóo. "Valencia dice sí, sí a España, porque nuestro país y nuestra ciudad no pueden esperar más", ha señalado.

"Seguiré siendo alcaldesa de València, al servicio de la ciudad y de sus vecinos, y también a partir de mayo del año 2027, si los valencianos quieren, València será siempre mi máxima prioridad. Porque lo que empezamos en junio de 2023 lo voy a seguir construyendo con todos vosotros", ha expresado.

Lejos parecen ya las quinielas de Susana Camarero y Gerardo Camps como números uno al Congreso, a la espera de lo que ocurra en el resto de la lista y en el Senado. En principio, la vicepresidenta de la Generalitat se mantiene en su cargo.

Castellón y Alicante

Por Castellón, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, será la cabeza de lista del PP al Congreso. La decisión de Génova conlleva que se haya optado por desplazar al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra del número uno a la Cámara Baja que ocupó en 2023. Irá de uno al Senado por esta circunscripción.

La salida de Albalat conlleva una remodelación del Consell que Juanfran Pérez Llorca tendrá que afrontar a pocos meses de las elecciones autonómicas.

En cuanto a Alicante, irá de número uno Macarena Montesinos, actual diputada y secretaria general del grupo parlamentario popular.