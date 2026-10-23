Feijóo, en Valencia: "No sabía que le gustaran tanto las joyas al insigne Zapatero, referente del sanchismo"

Alberto Núñez Feijóo ha criticado la corrupción "que no es la excepción, sino la norma" en el PSOE durante su primer mitin de precampaña en Valencia. El líder del PP ha mencionado la causa judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Por si fuera poco, está el botín de las joyas del referente moral del sanchismo, del insigne Zapatero. No sabía que le gustaban tanto las joyas", ha ironizado.

"Sánchez dice que es zurdo. Será porque sus dos manos derechas han ido a la cárcel", ha proseguido Feijóo, quien ha denunciado que "la corrupción no sale gratis" y "tiene consecuencias". "Cada euro que se roba es una vía que no se repara, un médico que no se contrata, una vivienda que no se construye. Y además erosiona la confianza en las instituciones", ha considerado.

También ha atacado a los socialistas por autoproclamarse como el partido más feminista. “¿Pagando prostitutas? ¿Amparando a acosadores? ¿Aprobando leyes que ponen en la calle a violadores?”, ha apuntado.

El líder del PP ha realizado una vista exprés a Valencia pocas horas después de que se anunciara que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, será la cabeza de lista al Congreso por esta circunscripción.

"La Comunitat Valenciana es la que más se beneficiará del cambio en el Gobierno de España. Y es a la que más le interesa que ocurra", ha afirmado el líder del PP debido al "castigo" al que considera que le ha sometido Pedro Sánchez.

Frente a un auditorio de unas 1.500 personas en el Palau de Les Arts, se ha comprometido a impulsar dos de las reclamaciones históricas de Valencia como son el soterramiento de las vías de Serrería y el túnel pasante. También ha mencionado el cumplimiento del Plan Valencia que presentó tras la dana, dotado con 12.000 millones de euros.

"No soy Sánchez. Vamos a entregar a esta ciudad lo que se se le debe. Y tú (Catalá) estarás desde primera línea en el Ayuntamiento", ha comentado dirigiéndose a la alcaldesa de la ciudad. Un gesto de compromiso público después de su designación como 'número uno' a la Cámara Baja.

"Muchas gracias María José por dar el paso. Valencia te lo agradecerá y para ti es el gran honor de representar a la ciudad", ha indicado.

Feijóo ha enumerado algunas de sus principales promesas electorales. Entre ellas, la bajada del IRPF, una auditoría sobre el gasto público, la construcción de un millón de viviendas o el recorte de ministros y altos cargos.

Alaba la gestión de Llorca

En clave valenciana, y frente al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien todavía no ha sido confirmado como candidato para las autonómicas de 2027, ha lanzado un aviso que se traduce en deberes para la organización valenciana: “Si logramos el gran resultado que necesitamos jamás lo olvidaré”.

De hecho, ha alabado la gestión del jefe del Ejecutivo valenciano en la última dana. "Querido Juanfran, quiero decirte que tu Gobierno y tú habéis estado a la altura. Enhorabuena", ha dicho.

Unas palabras que, pese a que deberían ser habituales, se han convertido en uno de los pocos espaldarazos públicos que el presidente de la Generalitat ha recibido del presidente del PP en los últimos meses a la espera de que se despeje su proclamación. Y, por tanto, han llamado la atención.

Feijóo, quien no ha visitado las zonas afectadas por la última dana en la visita a Valencia de este viernes tras la presencia Sánchez esta misma semana, ha comenzado su intervención con el pésame a las víctimas mortales y el reconocimiento "a todos los servidores públicos y a los servicios de emergencias".

También ha asegurado que llenarán en las próximas semanas la Plaza de Toros, símbolo de victorias del PP.

El Gobierno "más caro"

"El 29-N España tiene la oportunidad de pasar página y dejar atrás el peor Gobierno de la historia. Se decide una cosa: si queremos una legislatura como la de los últimos ocho años o apostamos por un cambio profundo. La mayoría de los españoles está desesperanzada, insatisfecha. España se merece la limpieza, la verdad y que el país funcione", ha señalado el líder del PP.

En su intervención, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez es "el más caro de la historia" pese a que "ha tenido más dinero que nunca". "Han incrementado la deuda un 44% más de la que había cuando llegaron. Hemos pagado 210.000 millones más que en 2018. ¿Adónde ha ido todo este dinero? ¿A hacer infraestructuras hídricas que necesita Valencia? ¿A hacer vivienda pública? ¿A incrementar las plantillas de los médicos? ¿A mantener las vías y los trenes?", se ha preguntado.

A continuación, ha respondido: "No. Ha ido a mantener el Gobierno más caro e ineficiente y al presidente más rodeado de corrupción".

Feijóo ha avanzado que repetirá tres preguntas a lo largo de toda la campaña "que Sánchez no se puede ir sin responder". "¿Quién del PSOE mandó eliminar a la jueza Biedma? ¿Por qué Sánchez y el PSOE no han denunciado a Leire Díaz? ¿Quién financió las primarias del PSOE que le llevó a la secretaría general?".