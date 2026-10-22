Juan Bravo (PP) afirma que "todo apunta" hacia que Pérez Llorca será candidato pero que la prioridad son las generales

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha hablado este jueves sobre la candidatura del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para 2027. Una ratificación que todavía no ha llegado por parte del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y que se ha pospuesto a después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Preguntado por esta designación durante una entrevista en À Punt Radio, ha afirmado que "todo apunta" a esa candidatura, pero que todavía no ha habido nombramientos oficiales ni en la Comunitat Valenciana ni en otros territorios.

"Yo sé que aquí, como Juanfran no estuvo desde el principio, puede generar un poco más de incertidumbre", ha señalado Bravo, quien a su vez ha apuntado hacia la prioridad en este momento: las elecciones generales.

"Lo que sí que es cierto es que ahora mismo estamos en la clave nacional. Y para Juanfran, para Juanma (Moreno), para Isabel Díaz Ayuso, para Jorge Azcón, lo importante es cambiar al Gobierno de España. Porque Juanfran podrá ser y deberá ser el presidente de los valencianos, pero si no tiene un nuevo sistema de financiación autonómica no podrá hacer mucho de lo que quiere si tiene un Gobierno que en vez de ayudarte te pone palos en la rueda", ha reflexionado.

"Yo creo que ahora el principal objetivo en el que nos centramos todo el mundo es en conseguir, lógicamente, que el Gobierno de España cambie para que haya uno que escuche, que sea accesible, que entienda a las comunidades autónomas y que no las vea como los enemigos", ha añadido.

Pérez Llorca, ha comentado, es "una persona que está haciendo un enorme trabajo para ayudar a que ese proyecto de Feijóo salga", porque tienen -ha asegurado- "una relación muy cercana".

"El presidente Feijóo le pidió ese esfuerzo (el de la presidencia de la Generalitat cuando Carlos Mazón dimitió) y Juanfran lo asumió -algo que no era fácil-. Eso lógicamente les ha generado un vínculo, una relación personal de cercanía porque el presidente Feijóo sabe lo que le estaba pidiendo y el esfuerzo. Con lo cual yo creo que en ese sentido los valencianos tienen que estar muy tranquilos y lo que es importante ahora mismo es que nos centremos en cambiar el Gobierno español", ha indicado.

"Una cosa detrás de otra", ha resumido sobre este asunto.

Bravo ha elogiado igualmente el perfil de alcalde de Pérez Llorca y el hecho de que pueda salir -y salga- a la calle sin "el ataque que recibe Pedro Sánchez" para "escuchar" y que la gente le pueda "pedir cosas".