El juez pide a la Diputación que detalle si requirió a José María Ángel su título falso en las prórrogas como funcionario

El titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, que investiga si el excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel pudo cometer un delito de falsedad documental por la presunta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado, ha pedido una serie de diligencias a la Diputación de Valencia.

En una de sus últimas providencias, solicita a la corporación provincial que remita los expedientes administrativos íntegros de las prórrogas en el servicio activo del también ex secretario autonómico, quien era funcionario en la Diputación.

Se trata de una de las cuestiones más importantes que tiene que dilucidar la investigación. La Audiencia Provincial y la Fiscalía sostuvieron tras el archivo de la causa por parte del juez -luego reabierta- que Ángel se podría haber valido del título en Archivística y Biblioteconomía no tanto para ser funcionario, sino para mantenerse en el puesto de trabajo hasta el año 2024 mediante la solicitud de prórrogas en el servicio activo en la corporación.

Ahora, el magistrado pide a la Diputación que especifique "si requirió, aportó o valoró titulación académica alguna" del excomisionado para la dana.

A ello se añade otra solicitud: la del acceso al currículum de Ángel expuesto en la web del Ayuntamiento de l'Eliana cuando era alcalde. El PP, que ejerce la acusación, ha pedido en varias ocasiones que se incorpore esta información.

"En 1978 se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y, en 1980, finalizó sus estudios de Archivística y Biblioteconomía en la misma universidad", figuraba en el portal del consistorio.

El juez reclama a la Diputación que "adopte inmediatamente las medidas necesarias de preservación para evitar la alteración, sobrescritura, borrado o pérdida de cualesquiera datos, archivos, copias de seguridad, respaldos, imágenes de servidor, repositorios, registros de administración o de acceso y demás información técnica relativa al sitio web institucional del Ayuntamiento L'Eliana, especialmente la correspondiente al período anterior al rediseño de la web producido en 2017".

También que remita certificación sobre el periodo o los periodos en los que la corporación haya alojado, mantenido, administrado o dado soporte técnico al sitio web institucional del Ayuntamiento de l'Eliana; y la existencia actual o histórica de copias de seguridad, archivos, respaldos, repositorios, migraciones, imágenes de servidor, registros o cualquier otra fuente de contenidos.

Igualmente, requiere a la corporación que aporte, en caso de existir, copia auténtica o certificada de cualquier versión, captura, archivo, copia de seguridad o registro que contenga o permita recuperar el "Saluda del Alcalde" donde figuraba el currículum de Ángel.