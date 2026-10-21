Gil Lázaro, Alberto Asarta y David García, cabezas de lista de Vox por Valencia, Castellón y Alicante para el 29-N

Vox ha presentado sus listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Por Valencia irá de número 1 Ignacio Gil Lázaro, como informó este periódico, quien repetirá de nuevo. De número dos irá la actual diputada en Les Corts Ana Bellver, nueva incorporación, lo que le obligará a dejar el acta del Parlamento autonómico.

Inicialmente la idea era que fuera de número 2 María Gonzálbez, exasesora en el Parlamento autonómico, pero finalmente la dirección del partido ha optado por Bellver y Gonzálbez irá en cuarto lugar, por lo que es improbable que obtenga escaño.

El número 3 será Carlos Flores Juberías, quien encabezó la lista en 2023 pero ahora en puesto sufridor. Actualmente, Vox tiene 5 diputados nacionales de la Comunitat Valenciana. Aunque está previsto que crezca en votos según las encuestas, queda en el aire si obtendrá acta.

Por Castellón, será el cabeza de lista Alberto Asarta, ya parlamentario en la actualidad. De dos le acompaña la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Las encuestas apuntan a que sería muy difícil que obtuviera escaño.

Por Alicante, irá de uno David García, quien ya fue de cabeza de lista en 2023. De dos irá Ana María Cerdán.