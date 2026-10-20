Ignacio Gil Lázaro, María Gosalbez y Carlos Flores apuntan a los primeros puestos en la lista de Vox por Valencia

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas, se reunió este lunes para ratificar las candidaturas a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Aunque poco ha trascendido de manera oficial salvo la lista de Madrid, tres son los nombres que apuntan -salvo sorpresa- a ir en los primeros puestos al Congreso por Valencia, según ha podido saber EL ESPAÑOL. Se trata de Ignacio Gil Lázaro, María Gosalbez y Carlos Flores Juberías.

El primero y el último no son desconocidos, pues son diputados actualmente y ya fueron en la candidatura en 2023. Eso sí, ahora cambia el orden. Mientras hace tres años el cabeza de lista fue Carlos Flores, esta vez sería Gil Lázaro.

Cabe recordar que en aquel 2023, hubo dos elecciones: las autonómicas en mayo y las generales en julio. Flores fue 'número uno' a la Generalitat y se encargó tanto de negociar como de anunciar el pacto con el PP tras la victoria de Carlos Mazón.

Por aquellos días, sin embargo, trascendió su condena por violencia psíquica contra su exmujer en 2002. Génova marcó como línea roja para el acuerdo con los populares su figura -apuntaba a vicepresidente del Gobierno valenciano- y, a cambio, Vox lo colocó como cabeza de cartel al Congreso. Un lugar que iba a ocupar en principio Gil Lázaro.

En todo caso, ambos obtuvieron escaño. Flores, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, ha sido esta legislatura portavoz de la Comisión Constitucional y de la de Asuntos Exteriores.

De camino a la 12º legislatura

Gil Lázaro, por su parte, acumula -primero con el PP y ahora con Vox- un total de once legislaturas en el Congreso -además de una como senador-. Así que se asomaría ya a la décimo segunda.

Hasta hace justo un año era el presidente provincial de Vox en Valencia, pero el Comité Ejecutivo Nacional lo relevó, tal como avanzó este periódico en su momento. Con ello, dio paso a la renovación de la ejecutiva provincial con Vicente Barrera al frente y José Luis Aguirre de dos. Un movimiento con el que se daba por hecho que el ex vicepresidente de la Generalitat era la apuesta del partido para el Ayuntamiento de Valencia.

Después de ello, hay quien tenía dudas de qué ocurriría de cara a la lista de las elecciones generales, pero finalmente casi con seguridad irá de uno.

Gil Lázaro ha sido portavoz de la comisión de Interior en el Congreso esta legislatura y también ha ejercido este papel en la comisión de investigación de la dana.

En cuanto a María Gosalbez, se trataría de la incorporación más novedosa en puestos altos, lo que denota que es un perfil de la total confianza de la dirección nacional.

Fue asesora de Presidencia en Les Corts, cargo que ocupa Llanos Massó; y coordinadora del grupo parlamentario.